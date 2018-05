Mit der Fracking-Methode fördert die Deutsche Rohstoff AG Öl in den USA. Im zweiten Quartal sollen 41 neue Bohrungen Erdöl liefern. Firmenbild

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Das "Berggeschrey" ist bei der Deutschen Rohstoff AG (DRAG) zwar noch nicht ganz verstummt, aber das Schürfen nach Gold oder dem neuen Gold der Seltenen Erden steht längst nicht mehr im Fokus des Konzerns mit Sitz in Mannheim - früher Heidelberg.

Auch wenn die Firma im Erzgebirge gemeinsam mit einem australischen Unternehmen nach Zionn und Lithium gräbt, liegt heute der Schwerpunkt der Firma in der Erschließung und Entwicklung, sowie im Verkauf oder der eigenen Ausbeutung von amerikanischen Öl- und Gaslagerstätten.

Dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump müssten eigentlich viele in USA tätige deutsche Unternehmen dankbar sein für seine Steuerreform, welche die Wirtschaft langfristig spürbar entlastet, auch die Deutsche Rohstoff AG.

Dass der US-Präsident jetzt auch noch die Erdölpreise nach oben treibt mit seiner Politik gegenüber dem Iran, dem drittgrößten Erdölexporteur der Welt, kommt allen Erdölproduzenten entgegen. Das freut Saudi Arabein und Russland, auch die BASF mit ihrer Tochtergesellschaft Wintershall und auch die Deutsche Rohstoff AG in Mannheim.

Vielleicht sogar die Rhein-Petroleum, die in Deutschland - auch bei Weinheim und Groß-Gerau - nach Öl bohrt. Für die Prognosen für das Gesamtjahr hat man bei der Deutschen Rohstoff AG einen Rohölpreis von 65 US-Dollar zugrunde gelegt. Gegenwärtig liegt er bei rund 71 US-Dollar.

Erst am Montag konnte die Rohstoff AG einen Umsatzsprung im Jahr 2017 auf 53,7 Millionen Euro (Vorjahr 9,2 Millionen Euro) vermelden und für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzplus von 38 bis 48 Prozent auf 75 bis 85 Millionen Euro prognostizieren.

Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) soll um 80 bis 90 Prozent auf 75 bis 85 Millionen Euro geradezu explodieren. Entsprechend will das börsennotierte Unternehmen die Aktionäre nicht enttäuschen und für 2017 eine leicht gestiegene Dividende von 65 Cent je Aktie bezahlen.

Dass die Zahlen für das erste Quartal 2018, die am Mittwoch dann gemeldet wurden, spürbare Rückgänge sowohl bei Umsatz, wie auch beim Gewinn aufweisen führt Vorstandschef Thomas Gutschlag auf die Inbetriebnahme von 21 Bohrungen zu Beginn des Jahres 2017 zurück. "2017 haben wir unser Wachstum erheblich beschleunigt", so Gutschlag.

Da neue Bohrungen stets am Anfang durch den hohen Druck am meisten Öl liefern, sind die Liefermengen Anfang 2018 geringer geworden, was Auswirkungen auf die Geschäftszahlen hatte. Erst im zweiten Quartal 2018 werde sich das wieder ändern, wenn 41 neue Bohrungen Erdöl liefern werden. Damit soll auch der prognostizierte extreme Ergebnissprung für das Gesamtjahr 2018 zu erklären sein.