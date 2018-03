Von Harald Berlinghof

Mannheim. Bei Roche Deutschland sieht man sich für die Zukunft stark aufgestellt, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 war der Umsatz im Pharmageschäft allerdings leicht rückläufig. Um etwa 1,6 Prozent sanken die Einnahmen auf 1,85 Milliarden Euro. Ganz wesentlich zum Umsatzrückgang beigetragen haben so genannte Biosimilars, die nach Ablauf von Patenten als neue Wettbewerber im Pharmamarkt auftreten und sowohl Absatzmengen als auch Preise drücken.

Dabei hat die Situation etwas von einem Hase-und-Igel-Spiel, einem Wettlauf zwischen Innovation und Imitation. "Mit dem Markterfolg neuer innovativer Medikamente konnten wir den Einfluss der Nachahmerprodukte weitgehend kompensieren", erläutert Professor Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG in Grenzach-Wyhlen.

Dass die Roche Diagnostics Deutschland GmbH in Mannheim um 6,8 Prozent beim Umsatz zulegen konnte, ist in erster Linie auf die Digitalisierungswelle zurück zu führen. Man habe den Trend der Digitalisierung in den deutschen Kundenlabors aufgenommen und mit Lösungen unterstützt, welche die Kosten in den Laboren reduzieren und gleichzeitig eine verbesserte diagnostische Qualität fördern.

Hintergrund

Biosimilars

Biosimilars sind Nachahmerprodukte in der Pharmabranche, die nicht wie Generika chemisch hergestellt werden, sondern auf biotechnologischem Weg entstehen. Zum Beispiel indem ein gentechnisch veränderter Wirtsorganismus wie das Bakterium Escherichia Coli den gewünschten Wirkstoff erzeugt. Doch anders als bei Generika handelt es sich bei Biosimilars nicht um identische, chemische Wirkstoffe wie das nachgeahmte Produkt, sondern um Kopien, die dem Referenzpräparat möglichst ähnlich, nicht aber komplett identisch sind. Solche Biosimilars haben Roche bereits im vergangenen Jahr erhebliche Umsatzeinbußen eingebracht bei zwei Medikamenten, deren Patenschutz ausgelaufen war. Die Nachahmerprodukte können billiger auf den Markt gebracht werden, weil Forschungs- und Entwicklungskosten nicht anfallen. Bei Roche befürchtet man trotz der leicht abweichenden chemischen Struktur der Biosimilars keine Patentstreitigkeiten für patentgeschützte Wirkstoffe. Von Bedeutung sei dabei vor allem die Wirkung, nicht die chemische Struktur. Auch Biosimilars müssen vor der Zulassung klinische Studien durchlaufen.



Die Ergebnissicherheit im diagnostischen Befund steigt, wie Christian Paetzke, Geschäftsführer der Roche Diagnostics Deutschland GmbH betont. Bei der Roche Diabetes Care GmbH, ebenfalls in Mannheim angesiedelte Teilgesellschaft des Konzerns, erreicht der Umsatz 263,4 Millionen Euro. Doch im Geschäftsfeld des Unternehmens bahnt sich ein Umbruch an. Die klassische Blutzuckermessung mit Teststreifen wird zunehmend von einer sensorgestützten kontinuierlichen Blutzuckermessung abgelöst, im Idealfall inklusive Insulinpumpe. Der Teststreifenmarkt schwächelt (minus 4,8 Prozent), trotzdem hat man in Mannheim in diesem Bereich seinen Marktanteil in Deutschland auf 37 Prozent steigern können.

Welche Bedeutung der Standort Mannheim als größter deutscher Standort für den Gesamtkonzern besitzt, beweisen die hohen Investitionen und die Höhe der Lieferungen aus Mannheim in den Konzern hinein. In den letzten fünf Jahren hat Roche in die deutschen Standorte 2,5 Milliarden Euro investiert, in den Standort Mannheim rund eine Milliarde Euro. Roche ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Basel, das in mehr als 100 Ländern 94.000 Mitarbeiter beschäftigt.

In Mannheim sind die Roche Diagnostics Deutschland GmbH (Vertrieb), die Roche Diabetes Care GmbH (Forschung und Entwicklung und Produktion) sowie die in Mannheim und im bayerischen Penzberg forschende und produzierende Roche Diagnostics GmbH angesiedelt. In Grenzach-Wyhlen hat die Roche Pharma AG ihren Sitz, die das Marketing und den Deutschlandvertrieb rezeptpflichtiger Roche-Pharmaprodukte abdeckt. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen gut 16.000 Mitarbeiter, in Mannheim sind es knapp 8200. Allerdings stehen dort etwa 120 Stellen zur Disposition. Der Stellenabbau soll aber ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen, wie Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH. 2,69 Milliarden Euro Umsatz generiert man im deutschen Markt. Von den deutschen Gesellschaften gehen Produkte mit einem Wert von 3,8 Milliarden Euro in Konzerngesellschaften im Ausland.