Von Daniel Bernock

Mannheim/Frankfurt. Wie kaum eine andere Branche befindet sich die Energiewirtschaft im Wandel. Bisherige Verbraucher werden mit Fotovoltaikanlagen zu Erzeugern, der mittlerweile große Anteil an erneuerbaren Energien lässt die Preise an der Strombörse je nach Wetter stark schwanken, neue Wind- und Solarprojekte sind hohem Maße von politischen Rahmenbedingungen abhängig. Die Zeiten, in denen die Energieunternehmen zentral Strom erzeugten und diesen gewinnbringend der breiten Masse verkaufen konnten, sind vorbei. In dieser Umbruchzeit muss sich auch die Mannheimer MVV beweisen, die in Sachen erneuerbare Energien einer der Vorreiter in der Branche ist.

Ein Beispiel für den Vorstoß in neue Geschäftsfelder: Jüngst hatte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der e.Go Mobile AG ein Paket aus einem Elektroauto in Verbindung mit einer Fotovoltaikanlage sowie einer Ladestation für Endkunden zusammengestellt. Die MVV wird damit indirekt zum Automobilanbieter. Das Paketangebot sei "überraschend gut" angenommen worden, sagte MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer gestern bei der Vorstellung der Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr in Frankfurt.

Der MVV-Vorstand: Ralf Klöpfer, Georg Müller und Hansjörg Roll (v.l.). Foto: MVV

In einer neuen Energiewelt, in der die bisherigen Platzhirsche mehr und mehr Konkurrenz von außerhalb bekommen, müsse das Unternehmen auch in bisher fremden Bereichen aktiv werden. Schließlich sei es ja auch möglich, dass die Automobilhersteller im Zuge von geringeren Gewinnen mit Elektroautos zukünftig noch den Strom für die Batterien mitliefern. Hinter e.Go Mobile steht der Ingenieur Günther Schuh, der im Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen sitzt. Laut MVV-Vorstand Klöpfer gibt es auch Gespräche mit dem Wieslocher Unternehmen über eine Kooperation bei Ladestationen für Endkunden.

In dem neuen Mannheimer Stadtteil Franklin auf der früheren Militärsiedlung der Amerikaner will die MVV nicht nur Strom, Fernwärme und Solarmodule anbieten, sondern auch die Mobilität der Menschen vereinfachen. In Zukunft sollen über eine Quartier-App alle Mobilitätsangebote vor Ort vernetzt werden. Das Smartphone soll dabei nicht nur den Weg zur nächsten freien Elektroladesäule zeigen, sondern auch aus dem aktuellen Standort, dem angepeilten Ziel und der Einschätzung der aktuellen Verkehrssituation die beste Art von Fortbewegung ermitteln. "Auf Franklin entsteht Zukunft", sagte MVV-Chef Georg Müller.

So spannend die Projekte klingen: Geld lässt sich damit derzeit noch nicht verdienen, ließ der MVV-Vorstand in Frankfurt durchklingen. Es sei noch "zu früh", es werde vielmehr einige Jahre dauern, bis sich solche Projekte rechnen.

Schwieriges Kerngeschäft, vielversprechende, aber teure Projekte: Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr rechnet die Mannheimer MVV mit einem Umsatz und bereinigtem Gewinn auf Vorjahresniveau. Zudem kämpfe das Unternehmen noch immer mit den Auswirkungen der "Fehlsteuerung bei den erneuerbaren Energien", so Müller. Die mittlerweile gekippte Bevorzugung von Bürgerprojekten bei der Vergabe von Windenergieprojekten hat laut Müller den Gewinn im "Millionenbereich" belastet, da das Unternehmen die Windkraft dadurch weniger stark ausbauen konnte.

Insgesamt fiel der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 (Oktober 2017 bis September 2018) um drei Prozent auf rund 3,9 Milliarden Euro, der Gewinn stieg leicht um ein Prozent auf 94 Millionen Euro. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der eigenen Stromerzeugung kletterte auf 63 Prozent, ein Plus von 13 Prozent. Die Dividende soll mit 90 Cent konstant bleiben, MVV schüttet damit 63 Prozent des Gewinns an die Aktionäre aus. 50,1 Prozent aller Anteile gehören der Stadt Mannheim.