Von Nico Esch, Marco Engemann und Barbara Klauß

Stuttgart/Mannheim. 4,3 Milliarden Euro markierten beim Auto-, Lastwagen- und Busbauer Daimler noch vor Kurzem einen beispiellosen Absturz. Nun, nur acht Monate später, symbolisiert die gleiche Zahl auf einmal die Hoffnung der Stuttgarter, dass ein von der Corona-Krise in weiten Teilen verhageltes Jahr noch ein versöhnliches Ende nehmen könnte.

4,3 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern sind das Ergebnis eines enttäuschenden Vorjahres 2019 gewesen. Ein Ergebnis, das in diesem Jahr angesichts der Pandemie lange unerreichbar schien. Nun glaubt Daimler, diese Marke doch wieder erreichen zu können – angetrieben von einem starken dritten Quartal und unter der Voraussetzung, dass Corona nicht wieder so heftige zuschlägt wie im Frühjahr. "Das ist natürlich in Anbetracht der Ereignisse der letzten Tage zunehmend schwierig", räumte Finanzchef Harald Wilhelm ein.

Angesichts der Krise war Daimler lange davon ausgegangen, bei allen wichtigen Kennzahlen unter dem Vorjahr zu landen. 2019 hatte dem Konzern zwar erneut einen Umsatzrekord gebracht, milliardenschwere Diesel-Altlasten und teure Anlaufprobleme bei neuen Modellen fraßen aber einen Großteil des Gewinns auf und ließen ihn um fast zwei Drittel einbrechen. 2020 soll es nun andersherum laufen: Absatz und Umsatz sind deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, dafür will Daimler zumindest das operative Ergebnis, jene gut 4,3 Milliarden Euro, am Ende wieder schaffen.

Auch bei Daimler Trucks gibt es Lichtblicke: Zwar fielen die Verkaufszahlen in den meisten Fällen immer noch deutlich geringer aus als im Vorjahr, doch hätten wichtige Lkw-Absatzmärkte nach den schweren Verlusten in der ersten Jahreshälfte im dritten Quartal eine Besserung verzeichnet, erklärte Andreas Moch, Standortverantwortlicher des Mercedes-Benz Werks in Mannheim mit gut 500 Mitarbeitern. Insbesondere corona-bedingt habe der Absatz von Daimler Trucks in den ersten neun Monaten 2020 mit 244.600 Einheiten um 34 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Auch für das Gesamtjahr erwartet Daimler Trucks einen Rückgang beim weltweiten Absatz. Allerdings entwickle sich der Auftragseingang in fast allen Kernregionen im zweiten Halbjahr bisher insgesamt positiv, so Moch. "Davon profitieren wir auch im Mercedes-Benz Werk Mannheim. Wir befinden uns nicht mehr in Kurzarbeit, haben Aufträge und produzieren gemäß unseren Kundenanforderungen."

Das gilt auch für den Standort von Daimler Buses in Mannheim mit rund 3500 Mitarbeitern. Die Auslastung des Werkes, in dem vor allem Stadtbusse produziert werden, sei trotz der Corona-Pandemie weitestgehend stabil, teilte das Unternehmen mit. Wenngleich im ersten Halbjahr 2020 alle Kernmärkte signifikant zurückgegangen seien. So konnte Daimler Buses laut Mitteilung im dritten Quartal lediglich 5100 Einheiten absetzen, 9000 waren es im Vorjahreszeitraum gewesen. "Die COVID-19-Pandemie hat nach wie vor die gesamte Busbranche fest im Griff und die Märkte sind weiterhin von den Folgen der Krise gekennzeichnet", erklärt Till Oberwörder, Leiter von Daimler Buses.

Vorstandschef Ola Källenius und Finanzchef Wilhelm hatten ihr Hauptaugenmerk früh darauf gelegt, das Geld zusammenzuhalten. Källenius zog die Schrauben seines schon vor der Corona-Krise vorgelegten Sparkonzepts noch einmal fester an. In Verbindung mit der unerwartet raschen Erholung der Märkte und den wieder anziehenden Verkaufszahlen vor allem in China zahle sich die strenge Disziplin bei Kosten und Effizienz nun aus, betonte Wilhelm am Freitag.

Auch langfristig sollen die Kosten runter – nicht zuletzt beim Personal. Betriebsbedingte Kündigungen sind bisher kein Thema. Wie viele Stellen wegfallen, ist noch nicht klar. Mindestens 15.000 auf jeden Fall, spekuliert wurde über 20.000 bis 30.000. Zuletzt zählte der Konzern weltweit knapp 292.000 Beschäftigte, knapp 13.000 weniger als vor einem Jahr. Vor allem habe man freigewordene Stellen nicht nachbesetzt, sagte Wilhelm.