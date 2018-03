"Wir liefern das, was wir versprochen haben", Bilfinger-Chef Tom Blades sieht optimistisch in die Zukunft. Foto: Uwe Anspach

Von Daniel Bernock

Mannheim. Bei Bilfinger ist die Zuversicht zurück. Bestärkt von einem starken vierten Quartal 2017 will der Mannheimer Konzern 2018 organisch beim Umsatz und Auftragseingang wachsen. "Wir haben Bilfinger strukturiert, stabilisiert und robuster aufgestellt", sagte Bilfinger-Chef Tom Blades gestern auf der Bilanzpressekonferenz, die das letzte Mal in der Hauptverwaltung in der Augustaanlage stattfand. Im Sommer steht der Umzug in eine neue Zentrale im Mannheimer Stadtteil Almenhof an. Im laufenden Jahr will Bilfinger die Trendwende schaffen, Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro sollen das Geschäft mit der Digitalisierung ankurbeln.

Als Zeichen der Stärke gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt, dass es eine Dividende in Höhe von einem Euro pro Aktie geben soll - und das, obwohl unterm Strich im vergangenen Geschäftsjahr ein Verlust stand. Der Kapitalmarkt zeigte sich von der Zuversicht positiv überrascht, die in Aktie verteuerte sich gestern um mehr als fünf Prozent.

Hintergrund Kennzahlen der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2017: > Umsatz: 4,02 Mrd. € (-5%) > Auftragseingang: 4,05 Mrd. € (gleich) > Auftragsbestand: 2,5 Mrd. € (-3%) > Konzernergebnis: -89 Mio. € (Vorjahr: 271 Mio. €) > Mitarbeiter: 35.644 (-4%) Kennzahlen der Bilfinger SE für das Geschäftsjahr 2017: > Umsatz: 4,02 Mrd. € (-5%) > Auftragseingang: 4,05 Mrd. € (gleich) > Auftragsbestand: 2,5 Mrd. € (-3%) > Konzernergebnis: -89 Mio. € (Vorjahr: 271 Mio. €) > Mitarbeiter: 35.644 (-4%)

Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen die selbst gesteckten Ziele erreicht, sagte Blades. "Es ist wichtig für uns zu zeigen, dass wir die Kurve kriegen", so der Brite, der seit Mitte 2016 den Konzern leitet. Gerade im vierten Quartal habe alles funktioniert, was man sich vorgenommen habe. Und das "ohne Rückenwind" - denn mit Blick auf die Branchen in denen Bilfinger aktiv ist, spricht Blades noch immer von "einem schwierigen Marktumfeld".

Hoffnung macht die Entwicklung in der Öl- und Gasbranche. Die Umsätze und die Gewinne der großen Firmen seien dank der Erholung der Öl-Preise deutlich gestiegen. "Und wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns auch gut", sagte Blades. Auch wenn die Firmen mit Investitionen derzeit noch vorsichtig seien, rechnet Bilfinger mit mehr Aufträgen in der zweiten Hälfte des Jahres. Das Unternehmen profitiere zudem von dem Schiefergas-Boom in den USA. Denn zur Weiterverarbeitung des Gases würden viele Anlagen entstehen. Hier erhofft sich Bilfinger weitere Aufträge bei der Planung, dem Bau und der Wartung solcher Industrieanlagen.

In der Energie-Branche profitiert Bilfinger von der steigenden Nachfrage nach Kernenergie in Europa. In Frankreich überholt das Unternehmen derzeit 57 Reaktorblöcke, in Großbritannien bauen die Mannheimer eine Behandlungsanlage für radioaktiven Abfall im Kraftwerk Hinkley Point. In Deutschland spekuliert Bilfinger auf Aufträge im Zuge des Rückbaus stillgelegter Anlagen.

Im Bereich erneuerbarer Energien ist Bilfinger kaum aktiv. 2016 hatte Bilfinger eine Tochter verkauft, die die Fundamente für Windkraftanlagen auf hoher See, sogenannte Offshore-Windparks, installierte. Der Markt sei nicht im Fokus, sagte Bilfinger-Chef Blades gestern.

Unterm Strich stand im vergangenen Geschäftsjahr wegen hohen Ausgaben für den Konzernumbau ein Verlust von fast 90 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Bilfinger durch den Verkauf der profitablen Immobilien-Sparte einen Gewinn in Höhe von 271 Millionen Euro erzielt. Nach Angaben des Finanzvorstands Klaus Patzak wird auch 2018 das Konzernergebnis wegen Belastungen in Höhe von 50 Millionen Euro erneut negativ sein.

Von den 13 verlustbringenden Einheiten, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören und zum Verkauf stehen, seien für zehn bereits Käufer gefunden worden. Bis Mitte des Jahres will Bilfinger alle Einheiten loswerden.

Dass der Konzern schrumpft, zeigt sich auch an der Zahl der Mitarbeiter in der Mannheimer Zentrale. Diese fiel von 280 auf 220. Auf diesem Level soll die Zahl jetzt bleiben, ein weiterer Abbau sei nicht geplant, hieß es von Bilfinger.