Malsch/Leimen. (tv) Große Freude im Weingut Becker in Malsch: Mit einem Spätburgunder Réserve des Jahrgangs 2015 gewann Alexander Becker die Königsdisziplin des Deutschen Rotweinpreises. Als Rudolf Knoll, Erfinder und Chef des Deutschen Rotweinpreises bei seiner obligatorischen Telefonkunde in Malsch anrief, sei er "sehr glücklich und zufrieden" gewesen, sagte Alexander Becker gestern der RNZ.

Für einen Winzer gibt es in Sachen Rotwein keine wichtigere Auszeichnung als den Deutschen Rotweinpreis in der Kategorie Spätburgunder. Das Weingut Becker nimmt schon seit vielen Jahren am Rotweinpreis teil, landete auch schon öfter auf vorderen Plätzen. Nun hat es für den Sieg gereicht. "Man fühlt sich geehrt", sagte Alexander Becker, "denn die Konkurrenz ist enorm groß". Nach dem Studium in Geisenheim und einem Praktikum in Neuseeland hat er 2015 das Weingut von seinem Vater Herbert übernommen. "Mein Vater mischt aber immer noch mit", sagte Alexander Becker. Mit einem Wein von 2015 hat er dann gleich einen Volltreffer gelandet.

2015 war ein sehr gutes Rotwein-Jahr, die besten Spätburgunder präsentieren sich trotz des warmen Jahres enorm frisch - die Winzer haben dazu gelernt. Die Zeit der schweren, überkonzentrierten, alkoholsüßen Spätburgunder scheint abgelaufen. Angesagt ist eine Stilistik mit kühler, säurebetonter Frucht. Alexander Becker attestiert seinem Wein "Eleganz, Kraft und Tiefe". Die Trauben wuchsen stark ertragsreduziert auf Muschelkalk-Boden im Malscher Ölbaum, nach langer Maischestandzeit lag der Wein zwei Jahre im Barrique und lagerte danach noch ein Jahr in der Flasche.

Auf dem zweiten Platz bei den Spätburgundern gab es die nächste Überraschung: Dort landete Philipp Wittmann, einer der Riesling-Stars Deutschlands aus dem rheinhessischen Westhofen, der dafür bei der Rotwein-Gala am kommenden Samstag in Fellbach die Sonder-Trophäe "Entdeckung des Jahres" erhält.

Und es gab noch einen Sieger aus Nordbaden: Thomas Seeger aus Leimen, seit 30 Jahren Stammgast auf dem Siegertreppchen des Rotweinpreises, siegte mit einem Pinot Meunier, auf deutsch Schwarzriesling, mit dem Zusatz "R" vom Jahrgang 2015. Der erfolgsverwöhnte Winzer, einer der Protagonisten des Rotwein-Booms seit den 1980-Jahren und Mehrfachsieger auch bei den Spätburgundern, freut sich immer noch sehr über einen Erfolg beim Rotwein-Preis. Auch er spürt die Konkurrenz der jungen Generation, die er zum Teil selbst ausbildete. Wie Moritz Haidle aus Kernen-Stetten, der mit einem Zweigelt "R" 2014 den Sieg bei den Neuzüchtungen feierte.

Bei den Lembergern gab es zwei erste Plätze für Weine aus Württemberg: Graf Neipperg aus Schwaigern mit einem Neipperger Schlossberg Großes Gewächs 2015 und das Weingut Leiss aus Weinsberg-Gellmersbach mit einem Erlenbacher Kayberg 2015. Bei den klassischen deutschen Sorten gewann das Weingut Bernhart aus Schweigen mit einem St. Laurent "S" von 2016. Sieger bei den Rotwein-Cuvées wurde das Staatsweingut Weinsberg mit einem Grande Reserve Hades 2016. Bei den internationalen Klassikern gewann ein Cabernet Sauvignon Grand Vintage 2015 vom Weingut Peth-Wetz aus Bermersheim in Rheinhessen. Sieger bei den Edelsüßen wurde ein Spätburgunder Blanc de Noirs Eiswein von 2016 vom Weingut Gröhl im rheinhessischen Weinolsheim.

Beim Vinum-Rotweinpreis, den Rudolf Knoll vor 31 Jahren ins Leben rief, wurden in diesem Jahr 1550 Weine angestellt, 470 kamen ins Finale.