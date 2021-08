Joachim Ruckwied, Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, erwartet in diesem Jahr ein knapp durchschnittliches Ernteergebnis. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Ministerin Klöckner stellt heute die Erntebilanz vor. Was ist zu erwarten in einem Jahr mit regionalen Überflutungskatastrophen, wie an der Ahr?

Der nasse und kühle Sommer stellt uns Bauern vor große Herausforderungen. In etlichen Regionen ist die Ernte noch gar nicht abgeschlossen – es hat einfach zu oft geregnet. Wir erwarten in diesem Jahr für ganz Deutschland ein knapp durchschnittliches Ernteergebnis. Die regionalen Flutereignisse haben Einzelbetriebe massiv getroffen. Auf die deutschlandweiten Erntemengen bei Getreide und Raps hat das jedoch keinen wirklichen Einfluss. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass einige Winzer und Bauern an der Ahr nicht nur Ernteausfälle haben, sondern teilweise ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben.

Wie sieht es mit den Preisen aus?

Wir erzeugen hochwertiges, regionales Obst und Gemüse. Diese hohen Qualitätsstandards müssen auch über einen besseren Preis honoriert werden. Zwar liegen die Getreidepreise momentan deutlich über dem Vorjahr, auf der anderen Seite belasten uns Bauern aber die stark gestiegenen Preise bei Energie und Betriebsmitteln.

Frau Klöckner präsentiert auch eine aktualisierte Ackerbau-Strategie 2035. Wo liegt der Anpassungsbedarf in Zeiten des beschleunigten Klimawandels?

Der Klimawandel ist ganz sicher unsere größte Herausforderung. Wir müssen unsere Anbaumethoden auf den Prüfstand stellen und benötigen vor allem Sorten, die an die veränderten Bedingungen angepasst sind. Dazu ist es notwendig, dass wir neue Züchtungsmethoden nutzen können. Nur so kann es uns gelingen, in kurzer Zeit widerstandsfähigere Sorten zu züchten.

Wo muss die Politik umsteuern, um die Landwirte wirksam zu unterstützen?

Landwirtschaft ist, ähnlich wie die Forstwirtschaft, eine Branche, die in langen Zeiträumen denkt. Es kann nicht sein, dass in jeder neuen Legislaturperiode die Spielregeln geändert werden. Die Politik muss anstelle von Verboten auf Innovationen setzen. Wir wollen Landwirtschaft weiterentwickeln, hin zu noch mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl. Dazu brauchen wir passende Finanzierungskonzepte und vor allem Verlässlichkeit und Planbarkeit.

Wie wird der Ackerbau im Jahre 2035 aussehen: Beim Anteil des ökologischen Landbaus, beim Umfang der Ackerbauflächen, der Zahl der Landwirte in diesem Bereich?

Wir werden noch umweltschonender wirtschaften und der Anteil an Öko-Betrieben wird voraussichtlich höher sein. Die Entwicklung hängt aber stark davon ab, wie sich der Markt entwickelt. Hierbei ist entscheidend, dass die Verbraucher ihr Einkaufsverhalten ändern und verstärkt regionale, hochwertige Erzeugnisse und Bio-Produkte einkaufen. Das Motto: Bio ist uns lieb, aber nicht teuer, kann nicht funktionieren.

Ist Ackerbau weitgehend ohne Chemie vorstellbar und wünschenswert?

Wir werden den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln – unterstützt von digitaler Technik und Monitoring – weiter optimieren, mit dem Ziel die Menge weiter zu reduzieren. Egal ob konventioneller oder Öko-Landbau – wir brauchen Pflanzenschutz um Qualitäten und Erntemengen absichern zu können – ohne geht es nicht!