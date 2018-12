Heidelberg. (dbe) Der Schreibgerätehersteller Lamy hat gegen den Beschluss des Arbeitsgerichts Heidelberg vom Oktober Beschwerde eingelegt. Das Gericht hatte entschieden, dass die Betriebsratswahl bei der Heidelberger Firma wegen gravierender Fehler wiederholt werden müsse. Damit wandert der Fall vor die Mannheimer Kammer des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg. Bis dort eine Entscheidung fällt, bleibt der aktuelle Betriebsrat im Amt.

"Der Betriebsrat hat mit starker Rückendeckung der Belegschaft Beschwerde gegen das Urteil eingelegt. Das Unternehmen hat sich der Beschwerde aus voller Überzeugung angeschlossen", hieß es am Mittwoch von Lamy. Das zeige einmal mehr, dass Unternehmen, Betriebsrat und Belegschaft "an einem Strang ziehen". Die Geschäftsführung bekenne sich klar zum Betriebsrat und stehe auch in dieser Sache hinter ihm, so ein Lamy-Sprecher.

Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu zeigte sich von dem Schritt überrascht. Er finde es "bedauerlich", dass sich der Betriebsrat und die Geschäftsführung dazu entschlossen hätten. Jedes weitere Gericht würde wieder im Sinne der IG Metall entscheiden, ist er sich sicher. Er warf dem Unternehmen vor, nicht "verantwortungsvoll" mit dem Konflikt umzugehen und diesen nun wieder "anzuheizen". Lamy hätte seiner Meinung nach einfach eine neue Wahl abhalten sollen, dann hätte wieder Ruhe in den Betrieb einkehren können.

Das Gericht hatte in der Beschlussbegründung im Oktober erläutert, die Wahl habe gegen "wesentliche Wahlvorschriften verstoßen." Die Kammer hatte nach Aussage der Richterin nicht alle 24 von der IG Metall vorgebrachten Verstöße geprüft. Vielmehr seien bereits drei der von der Gewerkschaft genannten Fehler so gravierend gewesen, dass sie zu der Entscheidung geführt hätten.