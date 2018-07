Künzelsau. (dpa) Die Bemühungen um Kostensenkung und höhere Produktivität zeigen weiter Wirkung beim Werkzeug-Handelskonzern Würth. Im ersten Halbjahr 2018 verbuchte die Gruppe ein Betriebsergebnis von rund 400 Millionen Euro und damit fast 20 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres.

Der Umsatz stieg ebenfalls, aber bei weitem nicht so deutlich, wie Würth am Mittwoch in Künzelsau mitteilte. 6,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr entsprechen einem Plus von 6,5 Prozent. Ohne die negativen Einflüsse von Wechselkursen wären es den Angaben zufolge 9,0 Prozent gewesen.

Würth-Chef Robert Friedmann sprach von einem "sehr guten ersten Halbjahr". Zugleich dämpfte er die Erwartung, dass der Rest des Jahres so weitergehe. Früher auf Schrauben spezialisiert, bietet Würth inzwischen auch Werkzeuge, Elektronik oder chemische Produkte an.