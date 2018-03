Heppenheim. (dpa-lsw) Die vier Industrie- und Handelskammern (IHK) aus der Metropolregion Rhein-Neckar sind weiterhin auf der Suche nach ausgebildeten Kräften. "Was die Unternehmen aktuell am meisten drückt, ist der Fachkräftemangel", sagte Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der IHK Darmstadt, am Donnerstag in Heppenheim. Die vier Kammern Darmstadt, Pfalz, Rheinhessen und Rhein-Neckar stellten den zwölften Konjunkturbericht vor.

Gleichwohl sprächen 54 Prozent der Firmen von einem guten Geschäftsverlauf. "Bei den Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar läuft es derzeit richtig rund", sagte Vetterlein.

Dem Bericht zufolge erwartet mehr als jedes vierte Unternehmen in der Zukunft eine Verbesserung der Geschäftslage, nur jedes zwölfte eine Verschlechterung. Die zusätzliche Nachfrage nach Arbeitskräften sorge weiter für einen angespannten Arbeitsmarkt. Rund 56 Prozent der Unternehmen sehen laut dem Bericht ein Risiko darin, geeignete Mitarbeiter zu finden.

Die Kammern vertreten nach eigenen Angaben die Interessen von rund 154.000 überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen. Knapp 3000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen beteiligten sich an der Umfrage.