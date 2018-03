Von Harald Berlinghof

Heppenheim. Die Konjunktur in der Metropolregion Rhein-Neckar brummt. Mit wenigen Ausnahmen wie den Banken liefern die befragten Unternehmen ein Stimmungsbild der regionalen Konjunktur, das rundum positiv zu bewerten ist. "Wenn sogar der Handel sagt, dass es ihm gut geht, dann ist die Situation wirklich gut", so Peter Kühnl, Konjunkturexperte der IHK Darmstadt.

Der Hauptgeschäftsführer der hessischen IHK, Uwe Vetterlein, spricht von einer "Top-Verfassung der Unternehmen". Und davon, dass der Aufschwung "auf einer breiten Basis steht". Sowohl der Export als auch die Binnenkonjunktur, aber auch die Staatsnachfrage tragen dazu bei, besagt die Frühjahrsanalyse der drei IHKs aus Darmstadt, Mannheim und Ludwigshafen.

Hintergrund Gemeinsamer Konjunkturbericht. Die vier Industrie- und Handelskammern in der Metropolregion Rhein-Neckar - Darmstadt, Pfalz, Rheinhessen und Rhein-Neckar - vertreten die Interessen von rund 154.000 überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen. Sie beschäftigen einen Großteil der rund 920.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer in der Metropolregion. Knapp 3000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen wurden in die Umfrage einbezogen. Mehr als 800 Unternehmen haben sich von Dezember 2017 bis Januar 2018 daran beteiligt.

Der Frühjahrs-Konjunkturbericht wird stets von den drei IHks aus den drei Bundesländern der Metropolregion Rhein-Neckar bestritten und gibt die konjunkturelle Stimmung in der gesamten Metropolregion wieder. Die Vorder- und Südpfalz, Südhessen mit der Bergstraße und der Kammerbezirk der IHK Rhein-Neckar werden dabei in die Befragung miteinbezogen. Im jährlichen Wechsel finden die Vorstellungen der Frühjahrsergebnisse in den jeweiligen Bundesländern statt. In diesem Jahr präsentierte die IHK Darmstadt in Heppenheim die Befragung.

54 Prozent der Unternehmen sprechen von einem guten Geschäftsverlauf, vier von zehn sind zufrieden. Nur sechs Prozent sind unzufrieden. So gut war die Stimmung noch nie: "Vor allem die Lage in der Industrie ist glänzend". Dort erwarten nur fünf Prozent, dass die Lage schlechter wird. 34 glauben, dass es besser wird, 61 Prozent gehen davon aus, dass es gut bleibt. Der Konjunkturklimaindex, die Kombination aus der gegenwärtigen Lage der Betriebe und der künftigen Erwartungen, ist auf einem neuen Höchststand angekommen. Als die bedeutsamsten Risiken sehen die Firmen vor allem den zunehmenden Fachkräftemangel und steigende Arbeitskosten. Erst danach kommen die Sorgen um steigende Energie- und Rohstoffpreise.

Vetterlein hob hervor, dass die positiven Erwartungen an die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen - von einem hohen Niveau ausgehend - immer noch sehr gut sind. Die Situation ist schon sehr gut, trotzdem erwarten 29 Prozent der befragten Unternehmen, dass es noch einmal besser wird. "Das ist schon ein Wort", meint dazu Kühnl. Und noch besser sieht es in der Industrie aus. "Die Industrie ist das Kraftpaket der regionalen Wirtschaft", so der Experte weiter und verleiht der Situation der Industriebetriebe in der Region das Prädikat "glänzend". Vor allem die Industrie will auch weitere Mitarbeiter einstellen.