Von Matthias Kros

Wiesloch. Dem Finanzdienstleister MLP winkt eine Rückkehr in den Börsenindex S-Dax. Das sagten Index-Experten der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die Wieslocher könnten Nachfolger des Mobilitätsdienstleisters "Sixt Leasing" werden, der gerade von der "Hyundai Capital Bank Europe" (HCBE) übernommen wird. Neben MLP sei aber auch "Atoss Software", ein Anbieter von Personalmanagement-Software, ein aussichtsreicher Kandidat, sagte Index-Experte Tobias Adler von der Oddo Seydler Bank.

Die Deutsche Börse überprüft die Zusammensetzung ihrer Indizes regelmäßig, das nächste Mal am 4. Juni. Relevante Kriterien für die Platzvergabe sind die Marktkapitalisierung (also der Börsenwert, der sich aus dem aktuellen Kurs und der Anzahl der Aktien ergibt) und der Börsenumsatz der Unternehmen. Dieser ist ein Indiz dafür, wie groß das Interesse an einer Aktie ist, wie oft sie also gekauft und verkauft wird.

Zuletzt gab es im S-Dax, der 70 kleinere Werte wie Südzucker oder Bilfinger enthält, zahlreiche Wechsel, kürzlich musste beispielsweise "Heideldruck" dem Heidelberger Softwarespezialisten SNP Platz machen. Wichtig sind die Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Für die Unternehmen ist die Mitgliedschaft in einem der Indizes aber auch ein Imagegewinn.

MLP hat eine turbulente Börsengeschichte erlebt, 2001 waren die Wieslocher kometenhaft in den Dax, also den wichtigsten deutschen Aktienindex, aufgestiegen. Kurz vorher hatte die Aktie ihr Allzeithoch von knapp 170 Euro erreicht. Wenige Monate nach der Aufnahme in den Dax geriet der Finanzdienstleister allerdings ins Visier von Hedgefonds und Leerverkäufern – begleitet von Medienberichten, die Zweifel an der Bilanzierung weckten. Am Ende zeigte sich zwar in Gutachten, dass die Finanztricks grundsätzlich legal waren, das Vertrauen der Analysten war aber verloren. Im Jahr 2003 folgte deshalb der Abstieg in den M-Dax, Mitte 2010 erschienen die Papiere sogar nur noch im Nebenwerteindex S-Dax, ehe MLP im März 2018 auch diesen Platz verlor und seither in keinem Index der Deutschen Börse mehr vertreten ist.

Der Kurs sackte parallel dramatisch ab und lag am Freitag bei 4,70 Euro. Unter der Leitung des aktuellen Vorstandschefs Uwe Schroeder-Wildberg hat sich MLP allerdings in den vergangenen Jahren stabilisiert und strategisch weiterentwickelt. In der Corona-Krise musste der Finanzdienstleister seine Ziele zwar senken, bleibt aus heutiger Sicht aber mittelfristig auf Kurs.

Auch bei einem am Freitag veröffentlichten Test der Zeitschrift "Focus Money" und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) machten die unabhängigen Prüfer gute Erfahrungen mit den MLP-Finanzberatern, die oftmals besser beraten hätten als Banken. "Sämtliche Tester gaben an, dass das von ihnen gewünschte Thema im Zentrum des Beratungsgesprächs stand. Zudem wurden bei allen Testern die persönliche Situation sowie die finanzielle Situation hinreichend abgefragt, um ein passendes Angebot zu erstellen und gegebenenfalls Bedarfslücken zu erkennen", schreibt das IVA in seiner Auswertung. Für den Test waren zehn Beratungsgespräche vereinbart worden, ohne dass die Berater von der Studie wussten. Dabei habe sich gezeigt, dass die Beratung von Finanzvertrieben besser als ihr Ruf sei, so das IVA.