Mannheim/Stuttgart. (hab/dpa) Russland-Sanktionen, Türkei-Verwerfungen, Brexit, USA-Zölle, jetzt auch noch Iran-Probleme und eine unsichere Regierungsbildung in Italien. Die regionale Wirtschaft kann offenbar nichts aus der Bahn werfen. Als ausgezeichnet bezeichnet IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke, die Lage der befragten Unternehmen. "Die Hochkonjunktur prägt aktuell das wirtschaftliche Bild der Unternehmen im Kammerbezirk der IHK Rhein-Neckar", so Nitschke.

Der von der IHK ermittelte gemeinsame Konjunkturklimaindex von Industrie, Handel und Dienstleistern erreicht im Frühsommer den hohen Stand der Vorumfrage. Allerdings schlagen sich Risiken, die von den internationalen Märkten ausgehen, in der Lagebeurteilung und den Erwartungen für die nahe Zukunft der Industriebetriebe nieder.

Vor allem die Zollankündigungen der USA für Kraftfahrzeuge zeigen erste negative Auswirkungen auf die Gefühlslage der Industriebetriebe. Obwohl die Auftragsbücher noch immer gut gefüllt sind, nehmen die Industriebetriebe ihre Erwartungen zurück. Italien ist immerhin ein bedeutender Handelspartner der Region. Mit dem Iran dagegen sind die Handelsumsätze eher gering.

Die Industrie ist also vor allem wegen des Exportgeschäfts skeptisch, doch auch für den deutschen Markt nehmen die Unternehmen ihre Erwartungen zurück. Gründe sind steigende Arbeitskosten, der drückende Fachkräftemangel und steigende Energiepreise. Dabei gilt die Industrie vielen als eine Art Frühindikator der Konjunkturentwicklung. "Die Probleme der Industrie können erfahrungsgemäß schnell zu den Problemen der gesamten Wirtschaft werden", so Nitschke - sind doch viele Zulieferer und Dienstleister direkt von der wirtschaftlichen Lage der Industrie abhängig.

Anders als bei der Industrie sind bei den Dienstleistern und bei den Händlern keine spürbaren Eintrübungen der guten Konjunktur festzustellen. Insgesamt, über alle Wirtschaftszweige hinweg, bleiben die Investitionspläne und Beschäftigungsabsichten der Betriebe in der Region hoch.

Insgesamt investierten die Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten in den letzten zehn Jahren im Kammerbezirk jährlich zwischen 750 Millionen und einer Milliarde Euro. Tendenz steigend. Jeder fünfte Industriebetrieb plant seine Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Der regionale Arbeitsmarkt ist in sehr guter Verfassung, die Arbeitslosenquote im Kammerbezirk lag bei 4,1 Prozent (Baden-Württemberg 3,2 Prozent, Deutschland 5,3 Prozent), was 25.310 Arbeitslosen entspricht.

Industrie und Handel geht es in Baden-Württemberg so gut wie selten zuvor. Bei einer Umfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) schätzten 96 Prozent der befragten Unternehmen ihre Lage als gut (60 Prozent) oder befriedigend (36 Prozent) ein. "Der Wirtschaft geht es super, der Arbeitsmarkt brummt", sagte BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke am Dienstag bei der Vorstellung der Studie in Stuttgart.

Während sich die Stimmung im Einzelhandel leicht verschlechterte, verzeichnete der Großhandel demnach weiter gute Geschäfte. In der Industrie hätten viele Betriebe dank hoher Nachfrage aus In- und Ausland ihr Produktionsmaximum erreicht. Der Baubranche gehe es so gut wie nie. Mehr als alle anderen Sektoren sei sie jedoch vom Fachkräftemangel betroffen, sagte Grenke. Vier von fünf Bauunternehmen sehen sich demnach vom Fachkräftemangel bedroht. Mehr als 107.000 Stellen sind laut BWIHK derzeit im Südwesten unbesetzt.

Eine weitere Gefahr sehen die Handels- und Industrieunternehmen in möglichen Barrieren im Welthandel. Grenke nannte als Beispiele etwa die Russland-Sanktionen, mögliche Hemmnisse durch den Brexit und die angespannten Beziehungen zur Türkei. Die Wirtschaft eigne sich nicht als politische Waffe, sagte er. Das hätten die Russland-Sanktionen gezeigt, die wirtschaftlichen Schaden angerichtet, aber politisch keinen Erfolg gebracht hätten.

Vor allem sähen viele Betriebe aber die unberechenbare Handelspolitik von US-Präsident Trump mit Sorge.