New York. (dpa) Das wegen seines Corona-Impfstoffkandidaten bekannt gewordene Tübinger Biotechunternehmen Curevac kann im Zuge seines Börsengangs wie erhofft deutlich mehr als 200 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln. Die zunächst etwas mehr als 13,3 Millionen Aktien würden zu je 16 Dollar platziert, wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab. Weitere bis zu knapp zwei Millionen Papiere könnten die Zeichner der Aktien kurzfristig zusätzlich ordern. Insgesamt würden dem Unternehmen dann brutto rund 245 Millionen Dollar (207 Millionen Euro) zufließen. Der Handel der Papiere wird an diesem Freitag an der US-Techbörse Nasdaq starten.

Rund 150 Millionen Dollar der Erlöse sollen in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes fließen. Mit weiteren 50 Millionen Dollar wird laut Börsenprospekt die kurzfristige Produktionskapazität ausgebaut. Curevac ist bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 einer von mehreren Hoffnungsträgern weltweit.

Der Hauptinvestor von Curevac, SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, wird nach dem Börsengang die Kontrolle behalten. Nach der Aktienplatzierung soll Hopps Firma Dievini, die bisher Mehrheitseigentümer war, knapp 50 Prozent der Anteile halten. Die staatliche Förderbank KfW kommt dann noch auf knapp 17 Prozent und der Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf gut 8 Prozent.

In einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde hatte Curevac bereits rund 560 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Darunter war auch der Bund, der im Juni den Einstieg der KfW bei Curevac für 300 Millionen Euro mitgeteilt hatte. Ziel war demnach auch, im Rennen um einen Corona-Impfstoff eine mögliche Übernahme aus dem Ausland zu verhindern. Nach Angaben der Bundesregierung ging die Initiative vom Unternehmen aus. Als weitere Investoren traten etwa der Staatsfonds von Katar und GlaxoSmithKline in Erscheinung. Das britische Unternehmen zählt zu den führenden Impfstoff-Konzernen in Europa.

Anfang März hatte US-Präsident Donald Trump den damaligen Curevac-Chef Dan Menichella und weitere Pharmavertreter ins Weiße Haus eingeladen, um sich über die Impfstoffsuche zu informieren. Kurz darauf gab es Wirbel um die baden-württembergische Firma: Medienberichten zufolge versuchte Trump, den Impfstoff exklusiv für sein Land zu sichern und bot dafür einen hohen Betrag, was für Empörung sorgte. Hopp lehnte demnach jedoch sowohl einen Verkauf als auch eine Exklusivproduktion für Trump vehement ab. Danach stieg der Bund ein.

Update: Freitag, 14. August 2020, 13.16 Uhr

Tübingen/New York. (dpa) Der US-Börsengang des Tübinger Biotechunternehmens Curevac, das an einem Corona-Impfstoff forscht, ist laut der New Yorker Technologiebörse Nasdaq bereits für diesen Freitag geplant. Aus dem online abrufbaren Terminkalender der Nasdaq ging am Donnerstag hervor, dass am 14. August erstmals Aktien des Unternehmens öffentlich zum Verkauf angeboten werden sollen. Ein Curevac-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Termin äußern. Der exakte Zeitpunkt des Börsengangs war bis zuletzt unklar gewesen.

Die Firma hofft, an der Börse bis zu 245 Millionen US-Dollar (rund 207 Mio Euro) bei Investoren einzusammeln. Es sei geplant, zunächst gut 13,3 Millionen Stammaktien anzubieten und zu verkaufen, hatte das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Zusätzlich solle Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu knapp zwei Millionen zusätzlichen Stammaktien gewährt werden. Der Preis je Aktie werde voraussichtlich zwischen 14 und 16 Dollar liegen.

Das Geld solle unter anderem in die weitere Entwicklung eines Corona-Impfstoffs und die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert werden, hieß es.

In einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde hatte Curevac bereits rund 560 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Dazu zählte auch der Bund, der im Juni den Einstieg der staatlichen Förderbank KfW für 300 Millionen Euro bei Curevac mitgeteilt hatte. Ziel war demnach auch, im Rennen um einen Corona-Impfstoff eine mögliche Übernahme aus dem Ausland zu verhindern.

Update: Donnerstag, 13. August 2020, 12.53 Uhr

Von Matthias Kros

Tübingen/Heidelberg. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff forscht, will bei seinem Börsengang in den USA bis zu 245 Millionen US-Dollar (rund 209 Mio Euro) erzielen. Es sei geplant, zunächst gut 13,3 Millionen Stammaktien anzubieten, teilte das Unternehmen, das mehrheitlich der Heidelberger Dievini Biotech Holding und damit SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp (80) gehört, am Montag der US-Wertpapieraufsicht SEC mit. Curevac will den Käufern zudem die Möglichkeit einräumen, darüber hinaus weitere bis zu zwei Millionen zusätzliche Aktien zu erwerben. Der Preis soll voraussichtlich zwischen 14 und 16 Dollar je Aktie betragen. Angaben zum genauen Zeitpunkt des Börsengangs an der US-Technologiebörse Nasdaq machte Curevac nicht, üblicherweise dauert es von der offiziellen Ankündigung bis zur Erstnotiz aber rund vier Wochen. Die Nachrichtenagentur Reuters will dagegen erfahren haben, dass der Börsengang schon am kommenden Freitag über die Bühne gehen könnte.

Durch den bereits Ende Juli angekündigten Börsengang ändert sich auch die Aktionärsstruktur von Curevac. Bislang war Dievini mit rund 80 Prozent größter Anteilseigner an dem Tübinger Unternehmen gewesen. Durch den zwischenzeitlichen Einstieg des Bundes über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (300 Millionen Euro) und verschiedener anderer Investoren wie dem britischen Pharmakonzern Glaxo-Smith-Kline hatte sich dieser Anteil aber bereits deutlich verwässert. Dem offiziellen Börsenprospekt Curevacs zufolge sinkt der Anteil Dievinis durch den Börsengang nun sogar knapp unter die wichtige 50-Prozent-Marke (49,1). Allerdings hatte Dietmar Hopp sich bereit erklärt, noch einmal 100 Millionen Euro in einer Privatplatzierung zeitgleich mit dem Börsengang zu investieren. Und diese private Beteiligung wird auch von Dievini betreut.

Schon deshalb wollte Dievini-Geschäftsführer Friedrich von Bohlen der Verschiebung der Anteile am Montag keine größere Bedeutung beimessen: "Die Mehrheit an Curevac ist für uns keine relevante Größe", teilte er auf Anfrage mit. "Wichtig ist, dass das Unternehmen erfolgreich agiert und wächst, und damit auch der Wert des Unternehmens und damit der Aktien. Dazu ist der Börsengang sinnvoll, zum einen um zusätzliche Eigenkapitalinvestoren weltweit zu gewinnen, zum anderen um durch die Börse die Wertentwicklung abbilden zu können". Das sei im Sinne der Gesellschaft und der Gesellschafter.

Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen vor allem die Entwicklung seines Corona-Impfstoffkandidaten bis zum Abschluss der entscheidenden klinischen Phase-3-Studie und die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten finanzieren. Curevac hatte im Juni als zweites Unternehmen in Deutschland nach dem Mainzer Konkurrenten Biontech, der bereits in den USA börsennotiert ist, eine klinische Studie mit einem Corona-Impfstoff gestartet und hofft, diesen bis Mitte 2021 auf den Markt zu bringen. Beide setzen auf den sogenannten "mRNA"-Botenstoff, der es ermöglicht, mit besonders geringen Dosen eine Immunreaktion auszulösen. Der Impfstoff wird sehnlichst erwartet. Curevac darf beim Börsengang deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit rechnen