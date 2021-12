Wiesloch. (mk) Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 zur Klimaneutralität verpflichtet. Das teilte das Unternehmen am gestrigen Dienstag mit. Man habe dafür ein sogenanntes Environmental Social Governance (ESG) Gremium gegründet, welches für die Strategie sowie Definition, Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen verantwortlich sei. "Heideldruck ist sich seiner Verantwortung hinsichtlich der Gefahren des weltweiten Klimawandels bewusst und bekennt sich zum 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens", so Vorstandschef Rainer Hundsdörfer.

Um dieses Ziel zu erreichen, habe man bereits mehrere Maßnahmen definiert und mit der Umsetzung begonnen, so das Unternehmen weiter. Der Fokus liege zunächst darauf, die Energieeffizienz an allen Produktions- und Vertriebsstandorten zu steigern und diese mit grüner Energie zu versorgen. Dadurch ließen sich die CO2-Emissionen bereits deutlich senken. Die übrigen, unvermeidbaren Emissionen werde man über Emissionszertifikate kompensieren. Bis spätestens zum Jahr 2040 will Heidelberg dann die vollständige Klimaneutralität seiner Standorte ohne Zertifikate erreichen.

Konkrete Nachhaltigkeitsziele haben inzwischen fast alle großen Arbeitgeber der Region formuliert. MLP in Wiesloch will beispielsweise bereits 2022 klimaneutral sein, die SAP ein Jahr später. BASF und HeidelbergCement, beide besonders starke Verursacher von CO2-Emissionen wollen spätestens 2050 folgen. Die Bundesregierung hat als Zielmarke 2045 ausgegeben.