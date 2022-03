Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Tausende Jobs gingen in den vergangenen Jahren verloren – auch am Stammsitz in Wiesloch. Immerhin scheint das Traditionsunternehmen jetzt wieder auf festem Boden zu stehen und nachhaltig profitabel zu sein. Die Weichen dafür gestellt hat Rainer Hundsdörfer (64). Ende März geht er in den Ruhestand. Dabei ist eine Rückkehr von seiner Seite aus ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Einen Posten im Aufsichtsrat kann er sich gut vorstellen.

Herr Hundsdörfer, Sie haben die Führung von Heideldruck im November 2016 übernommen. Was war damals ihr Eindruck?

Mir war von Anfang an klar, dass Heidelberger Druck unter einem hohen Kostendruck stand und weitere Anpassungen unumgänglich sein würden. Das Unternehmen war größer als das Geschäft es hergab und deshalb nicht profitabel. Eigentlich ein Anachronismus, dass so ein Unternehmen, das technologisch führend und im Markt so dominant ist, kein Geld verdient. In unserer Branche gibt es niemand, der Heidelberger Druckmaschinen nicht kennt und nicht gerne eine Maschine von uns hätte.

Ludwin Monz. Foto: Heideldruck

Aber schon bevor Sie zu Heideldruck kamen, wurde immer wieder restrukturiert.

Das wurde aber immer von der Hoffnung begleitet, dass das Geschäft in allen Segmenten irgendwann wieder stärker wächst. Das ist aber nicht eingetreten. Wir mussten unser Portfolio auf profitable Produkte fokussieren und eine Größe erreichen, die dem Geschäft entspricht. Und wir mussten gleichzeitig nach neuen Themen suchen, die für Heidelberger Druck Wachstum versprechen.

Das Kerngeschäft reicht also nicht mehr?

Das Druckmaschinengeschäft wird noch lange dominierend bleiben. Der Markt ist hochlukrativ, wenn die Randbedingungen stimmen. Zuwächse sehen wir hier vor allem im Verpackungsdruck, die global etwa der Entwicklung der Wirtschaftsleistung entsprechen. Aber das reicht nicht aus. Nachhaltiges Wachstum für uns wird aus anderen Bereichen kommen müssen. Das wird zum Beispiel die Elektromobilität sein oder die gedruckte Elektronik, die lukrative Märkte adressiert. Gemeinsam mit dem Innovation Lab in Heidelberg arbeiten wir an erfolgversprechenden neuen Lösungen für die Logistik, die Automobil- oder die Gesundheitsbranche. Zudem sind wir im Industriekundengeschäft unterwegs und bauen beispielsweise schon heute 3D-Druckmaschinen für ein Berliner Start-up. Ich denke aber auch an Themen wie die Dekarbonisierung, die für Maschinenbauer wie uns großen Chancen eröffnet. Diese neuen Geschäfte treiben nicht zuletzt auch unseren Aktienkurs.

Apropos: Wann zahlt Heideldruck mal wieder eine Dividende?

Sobald insbesondere das Eigenkapital im Konzern da ist, wo es hingehört, und alle rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, werden wir wieder eine Dividende an die Aktionäre zahlen können. Wichtig ist dabei, dass wir nachhaltig profitabel sind und ausreichend Liquidität generieren. Dann füllt sich auch das Eigenkapital wieder aus eigener Kraft. Da sind wir auf einem guten Weg.

Hintergrund > Wechsel am 1. April: Hundsdörfers Nachfolger ist Ludwin Monz, der noch bis Jahresende 2021 Vorstandschef der börsennotierten Carl Zeiss Meditec AG war. Er gilt als Experte für Hochtechnologie und Innovation mit Kapitalmarkterfahrung. > Viel Potenzial: Nach Studium und Promotion in Physik an der Universität Mainz folgten das National Institute of Standards and Technology in Gaithersburg, USA und die Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI, in Darmstadt. 1994 trat Monz bei Zeiss ein."Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist für mich ein Aushängeschild des deutschen Maschinenbaus", kommentiert er seine neue Aufgabe. "Ich sehe ein enormes Zukunftspotenzial in der breiten Kompetenz der Mitarbeitenden, der weit verzweigten globalen Organisation und der traditionsreichen Marke."

Bei aller Aufbruchsstimmung. Viele Mitarbeiter haben während Ihrer Amtszeit ihren Job verloren.

Ja, das war sehr schmerzhaft. Aber es ging nicht anders und ich glaube, dass der Abbau so fair war wie bei kaum einem anderen Unternehmen. Die meisten betroffenen Kollegen sind vorzeitig in Ruhestand gegangen und dadurch finanziell abgefedert.

Ist der Stellenabbau inzwischen fertig umgesetzt?

Ende des nächsten Geschäftsjahres wird die Maßnahme wie vorgesehen weitgehend abgeschlossen sein. Dann werden wir bei Heidelberger Druck weltweit deutlich unter der Marke von 10.000 Mitarbeitenden sein.

Kommt noch etwas hinterher? Gerade am Stammsitz Wiesloch?

Nein, davon gehe ich aktuell nicht aus, wir sind hier richtig aufgestellt. In Bereichen wie der Elektromobilität, dem Verpackungsdruck oder der Softwareentwicklung stellen wir sogar wieder ein. Die Qualifikationen sind allerdings ganz andere als in den Bereichen, wo wir Jobs abgebaut haben.

Sie haben sich zuletzt als Krisenmanager bewähren müssen. Erst Corona, nun auch noch der Krieg in der Ukraine. Wie sehr trifft Heideldruck das alles?

Zumindest Corona scheint mir aus heutiger Sicht in weiten Teilen überstanden zu sein. Der Krieg in der Ukraine hat uns alle geschockt. Er bedeutet unendlich viel Leid für die Menschen. Unser Geschäft ist in nur verhältnismäßig geringem Umfang direkt betroffen. Russland, Belarus und die Ukraine machen zusammen nur etwa zwei Prozent unseres Umsatzes aus. Natürlich halten wir uns an die geltenden Sanktionen und nehmen keine Neuaufträge für Druckmaschinen mehr entgegen. Mittelbar sind die Folgen des Krieges natürlich noch gar nicht absehbar. Wir spüren sie schon jetzt, etwa durch höhere Energiepreise oder gestörte Lieferketten. Wir fahren auf Sicht.

Fehlen ihnen Teile? Können Sie Aufträge nicht fertigstellen?

Wir haben bis heute alle Maschinen pünktlich bauen können. Das liegt vor allem an unserer hohen Fertigungstiefe. Und wenn es doch einmal ein Bauteil nicht gibt, versuchen wir sehr schnell andere zu qualifizieren oder umzukonstruieren. Bei Kostensteigerungen sind wir sehr transparent und geben die Zuwächse bestmöglich an unsere Kunden weiter.

Jetzt haben wir viel über Erfolge geredet. Haben Sie rückblickend auch Dinge falsch gemacht?

Natürlich. Wir waren am Anfang viel zu langsam und hätten die Personalveränderungen an der Spitze gleich machen sollen. Da waren zu viele Menschen in der Verantwortung, die nicht bereit waren zu akzeptieren, dass wir uns grundlegend ändern müssen. Wir haben zu lange mit Versuchen verbracht, diese Menschen zu verändern. Das ist nicht gelungen und hat uns locker zwei Jahre gekostet.

Was genau ging nicht schnell genug?

Bei den Druckmaschinen für das ganz große Format stellte sich zum Beispiel heraus, dass wir den Markt falsch eingeschätzt hatten. Wenn man kein Geld damit verdient, nützt einem auch die weltbeste Maschine nichts. Für die Entscheidung, hier auszusteigen, haben wir trotzdem viel zu lange gebraucht.

Sie verlassen Ende März den Vorstand. Bleiben Sie Heideldruck erhalten? Im Aufsichtsrat zum Beispiel?

Wenn es die Eigner wünschen, würde ich dafür – nach der vorgeschriebenen Abkühlphase – sehr gerne zur Verfügung stehen. Ich glaube, ich kann gerade in der laufenden Phase zur Transformation sehr viel beitragen.

Und sonst? Was haben Sie jetzt vor?

Ich werde mich verstärkt um meine Familie kümmern, die habe ich sicher etwas vernachlässigt in den vergangenen Jahren. Und natürlich habe ich auch Hobbys, die etwas zu kurz gekommen sind. Ich schaue mir seit längerem aber auch verschiedene Start-ups an, die sich zum Beispiel mit alternativen Energien und deren Speicherung beschäftigen. Das sind tolle Firmen mit agilen Menschen, die nur nicht so recht wissen, wie man in den Markt kommt. Hier könnte ich mich als Investor und Berater gut einbringen. Das konnte ich bislang nicht nebenher machen, Heidelberger Druck war ein absoluter Fulltime-Job. Und wenn ich etwas tue, möchte ich es richtig tun.