Von Klaus Pfenning

Heidelberg/Heilbronn. Die Welt wird immer bunter, die Wünsche der Verbraucher immer individueller: Eine Tafel Schokolade mit dem eigenen Namen auf der Verpackung? Vielleicht sogar dem eigenen Konterfei? Ein Kosmetikprodukt mit dem Schriftzug einer kleinen Hotelkette? Individualisierte und fälschungssichere Verpackungen von Medikamenten?

Was bisher kaum denkbar bzw. aus wirtschaftlichen Gründen vollkommen unrealistisch war, nimmt immer mehr Gestalt an. Möglich wird dies mit digitaler Drucktechnik, auf die auch die Heidelberger Druckmaschinen AG immer stärker setzt. Ihr Flaggschiff auf diesem Gebiet ist die neue Digitaldruckmaschine Primefire 106, deren erstes Exemplar beim Verpackungsdrucker Multi Packaging Solutions (MPS) in Obersulm bei Heilbronn im Einsatz ist.

Hintergrund Die Digitalisierung wird Druckprodukte weitgehend ersetzen, heißt es oft. Bei Büchern, Zeitschriften oder Katalogen mag man darüber streiten. Eine sehr wichtiges Produktgruppe für die Printmedienindustrie gerät dabei jedoch gerne in Vergessenheit: Bedruckte Verpackungen, gegen die kein Bit und kein Byte etwas ausrichten können. Verpackungen, egal ob für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte oder [+] Lesen Sie mehr Die Digitalisierung wird Druckprodukte weitgehend ersetzen, heißt es oft. Bei Büchern, Zeitschriften oder Katalogen mag man darüber streiten. Eine sehr wichtiges Produktgruppe für die Printmedienindustrie gerät dabei jedoch gerne in Vergessenheit: Bedruckte Verpackungen, gegen die kein Bit und kein Byte etwas ausrichten können. Verpackungen, egal ob für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte oder andere Konsumgüter, sind für die Druckbranche schon seit langem das am stärksten wachsende Segment. In den kommenden fünf Jahren, so die Prognosen, wird der Verpackungsmarkt jährlich um fast drei Prozent zulegen. Getragen wird diese Steigerung nicht zuletzt durch die Entwicklungs- und Schwellenländer, in denen der Anteil an verpackten Lebensmitteln immer mehr zunimmt. Der Verpackungsdruck ist zudem weitaus weniger konjunkturempfindlich als der klassische Akzidenz- bzw. Werbedruck. Kein Wunder also, dass alle großen Druckmaschinenhersteller dieses Segment im Fokus haben. Auch Heidelbergs Hauptwettbewerber im Bogendruck, Koenig & Bauer (KBA) mit Sitz in Würzburg, hat die Verpackungen seit einiger Zeit im strategischen Visier. Das Gleiche gilt für die Entwicklung und die Produktion von Digitaldruckmaschinen. KBA arbeit auf diesem Gebiet unter anderem mit Hewlett-Packard (HP) zusammen. Heidelberg bietet die breiteste Produktpalette für den Verpackungsdruck und gilt auch technologisch als Marktführer. Diese Position will der Branchenprimus mit seinen Digitalmaschinen weiter ausbauen.

[-] Weniger anzeigen

Vom Grundsatz her ist eine Digitaldruckmaschine nichts anderes als ein großer Farbdrucker. Mit einem solchen hat die Primefire für das große Bogenformat 70 mal 100 Zentimeter jedoch so viel zu tun wie ein neuester Mercedes der S-Klasse mit einem VW Käfer. Die von Heidelbergs Digitalpartner Fujifilm stammende Inkjet-Technologie bringt aus 175 Druckköpfen mit nahezu 400.000 feinsten Düsen pro Quadratzentimeter 250.000 kleinster Farbtröpfchen auf das Papier. Auf einem einzigen Druckbogen ist es die unfassbar große Menge von mehr als 10 Milliarden. Diese sogenannte Punktdichte sorgt für eine bisher im Digitaldruck nicht bekannte Schärfe und Brillanz, die gerade Hersteller von Verpackungen für Luxusgüter zu schätzen wissen: für Duftstoffe beispielsweise, hochwertige Kosmetika oder teure Spirituosen.

"Das ist eine sehr anspruchsvolle Klientel", weiß MPS-Geschäftsführer Steffen Schnizer nur allzu gut. Gab es früher beispielsweise zum Haarefärben nur eine Handvoll Blondtöne, existiert heute ein Vielfaches an Varianten. Die unterscheiden sich zwar nur in Nuancen, müssen aber dennoch auf den Verpackungen exakt wiedergegeben werden. Schließlich entscheidet ein Blick auf die Verpackung über Kauf oder Nichtkauf - und nach dem Färben über die Zufriedenheit des Kunden oder der Kundin.

Mehr Varianten bedeuten aber gleichzeitig auch kleinere Auflagen, oftmals mit sehr kurzen Lieferzeiten. "In kürzester Zeit 500 Bogen drucken ist mit einer Digitaldruckmaschine wie der Primefire heute möglich", erklärt Verpackungsdrucker Steffen Schnizer. Wo konventionelle Offsetdruckmaschinen schon mal einige Minuten Einrichtezeit bei einem Auftragswechsel benötigen, ist der "High-Tech-Farbdrucker" sofort in Produktion.

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglicht dies Auflagenhöhen bis zum Minimum von 1 und damit auch zum Personalisieren und Individualisieren. "Das hilft uns gerade beim Bedienen kleinerer Märkte mit Aufdrucken in seltenen Sprachen oder dem Erstellen von Entwicklungsmustern", erklärt Schnizer.

Zumal die nicht vorhandenen Rüstzeiten einer Digitaldruckmaschine sehr schnelle Auftragswechsel erlauben. 2500 Bogen kann die neue Maschine pro Stunde bedrucken. Im Vergleich zum Offsetverfahren, bei dem die leistungsfähigsten Heidelberg-Maschinen pro Stunde bis zu 18.000 Druckbogen produzieren können, scheint dies auf den ersten Blick wenig. Stephan Plenz, Heidelberg-Vorstand für Digital Technology, relativiert diese Zahl. "Vergleichen wir eine Druckmaschine mal mit einem Auto", erzählt Plenz. "Mit einer Digitaldruckmaschine wollen wir nicht das schnellste Fahrzeug bauen. Sondern eines, das uns am intelligentesten ans Ziel bringt."

"Durch die Option auf kleinere, variablere Auflagen erschließen wir uns mit der Primefire völlig neue Anwendungsmöglichkeiten und Marktsegmente", ist er überzeugt. Das gilt auch wegen der Möglichkeit zur Personalisierung der einzelnen Druck-Erzeugnisse. Zusammen mit einem intelligenten Datenmanagement lassen sich beispielsweise auf hochwertigen Kosmetikverpackungen individuelle Namen oder Botschaften platzieren, im Extremfall für jeden einzelnen Kunden. "Personalisierte Produkte liegen im Trend und sind von den Konsumenten stark nachgefragt", betont Schnizer.

Das Interesse der Druckereien an der neuen Primefire 106 ist hoch, die Nachfrage groß. Die zweite Maschine dieser Art geht noch in diesem Jahr zu einem Kunden in den Schwarzwald, die dritte Anfang nächsten Jahres bereits an einen Kunden im Ausland. Produziert wird ausschließlich am Standort Wiesloch-Walldorf. Die bisher eingegangenen Bestellungen, so heißt es dort, reichten aus, um die Kapazitäten für die beiden nächsten Jahre auszulasten. Pro Monat kann etwa eine Maschine montiert werden.