Von Gaby Booth

Heidelberg/Plankstadt. Das Online-Geschäft brummt. Jetzt, in Corona-Zeiten, noch mehr als sonst. Für kleinere Produkte wie Textilien, Bücher, Haushaltsutensilien geht der Klick zum Bestellen schnell von der Hand. Bei Nichtgefallen oder Nichtpassen wird das Produkt ohne großen Aufwand geschwind zurückgeschickt und umgetauscht. Doch was ist mit größeren Artikeln? Da liegt die Hemmschwelle schon etwas höher. Oder doch nicht? "Auch Kühlschränke, Waschmaschinen, Betten und ganze Küchen möchten die Kunden bequem nach Hause geliefert haben", stellt Thomas Beck, Geschäftsführer der Spedition Fels in Heidelberg-Kirchheim einen zunehmenden Trend zu Groß-Bestellungen fest. Mit seiner Mannschaft hat er daher im Frühjahr zu einem riskanten Zeitpunkt eine Schwestergesellschaft auf die Beine gestellt: Die FES GmbH (Fels Einrichtungsservice). Riskant, weil der Ausbruch von Corona nicht gerade ideal für eine Firmengründung war. "Wir haben aber Glück gehabt, es hat gepasst", sagt der Firmenchef nun im Herbst.

Als Partnerunternehmen von Hermes Einrichtungs Service GmbH & Co.KG hat der 61-jährige Speditionsfachmann Beck Anfang des Jahres in Plankstadt einen hohen siebenstelligen Betrag in Immobilie und Unternehmen investiert. Heute beliefert er mit seinen Teams Kunden in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Gebiet so groß wie die IHK Rhein-Neckar. Mit dem zweiten Speditionsstandbein greift er auf die jahrzehntelange logistische Erfahrung in der Branche zurück und füllt eine Nische mit Zukunftspotenzial, begründet er diesen Schritt.

"Zwei Mann Handling" ist der Clou des neuen Geschäftsfeldes. Denn bei den Online-Bestellungen handelt es sich um große sensible Teile, die von je zwei Mitarbeitern auf der letzten Meile zu den Kunden gebracht, aufgestellt oder montiert werden. Lieferung und Service in einem Paket also. Hinter dem Konzept steht die Hermes Einrichtung Service Gesellschaft, die ein weites und dichtes Netz in Deutschland und einigen Nachbarländern gespannt hat.

Während Hermes im Paketgeschäft eher nicht führend ist, hat das Unternehmen aus Westfalen in 50 Jahren die Marktführer-Rolle in der Endkundenbelieferung mit Möbeln, Elektrogroßgeräten und sonstigen schweren und sensiblen Gütern übernommen. In der Metropolregion Rhein-Neckar suchte Hermes einen Partner für die Gründung seines 50. Depots und klopfte bei der Spedition Fels in Heidelberg an.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagt Thomas Beck. Immerhin war die familiengeführte Spedition mit rund hundert Mitarbeitern und einem beachtlichen Fuhrpark nicht auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Nach intensiven Gesprächen mit der Familie, mittlerweile ist die vierte Generation mit im Geschäft, und allen Führungskräften in der Spedition kam man zu dem Schluss: "Das ist ein Zukunftsgeschäft."

In Plankstadt wurde ein passender Standort für den Firmensitz mit 2300 Quadratmeter Lagerfläche, 350 Quadratmeter Büro und 7500 Quadratmeter Grundstücksfläche gefunden. Gut angebunden an die A5 und A6 arbeiten inzwischen über 20 Mitarbeiter sechs Tage in der Woche nach einem ausgeklügelten Logistikkonzept. Die "im Nachtsprung" angelieferte Ware aus dem Zentrallager wird noch am gleichen Tag zu den Kunden in der Region gebracht. Mehr als 15 Transportfahrzeuge stehen zur Verfügung. Wenn es knapp wird, kann man auf den Fels-Fuhrpark zurückgreifen.

Nachts um 3 Uhr kommt die Ware in Plankstadt an, wird für ein paar Stunden zwischengelagert und kommissioniert, bis gegen 7 Uhr die FES-Teams zu den Kunden in der Metropolregion starten. Lieferungen an die MediaMärkte und Saturn, Betten und Schränke von Rauch an die Individualkunden, ebenso die Bestellungen über die Häuser Quelle, Bauer und Schwab, die alle zum Otto-Konzern gehören.

Die Unternehmenszentrale von Hermes Einrichtungsservice hat ihren Sitz im westfälischen Löhne, wo sie rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma ist seit über 50 Jahren Marktführer in der Endkundenbelieferung mit Möbeln, Elektrogroßgeräten sowie sonstigen schweren und sensiblen Gütern. Das Unternehmen ist Teil der Hermes Firmengruppe und damit der weltweit agierenden Otto Group. Dazu gehören 55 nationale und zehn internationale Standorte in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Im vergangenen Jahr wurden 5,5 Millionen Sendungen verschickt. Für 2020 sind 7 Millionen anvisiert.