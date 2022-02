Von Matthias Kros

Heidelberg. Nach dem Rückzieher in Bayern ist auch in den Kliniken der Region die Diskussion um eine berufsbezogene Impfpflicht neu entbrannt. Fast einhellig lautet die Meinung: Wenn es eine Vorschrift geben soll, dann für alle.

> SRH: Der Heidelberger Krankenhausbetreiber hat zum Thema eine klare Meinung: "Wir halten eine Impfpflicht nur für einen Teil unserer Gesellschaft für falsch", sagt ein Sprecher. "Wenn schon eine Impfung gesetzlich verpflichtend wird, dann muss sie konsequenterweise für alle Bürger gelten". Das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form sei "ein schlecht gemachtes Gesetz".

Die Impfpflicht hätte für die SRH weitreichende Folgen: "Sie betrifft nicht nur unseren Gesundheitsbereich, sondern auch viele unserer Bildungseinrichtungen wie etwa die Berufliche Rehabilitation", so der Sprecher. Insgesamt dürften etwa 13.000 von 17.000 Mitarbeitenden betroffen sein.

Einige Pflegekräfte hätten bereits angekündigt, ihre Stelle aufgeben zu wollen, sollte sich an der jetzigen Gesetzeslage nichts ändern, so der Sprecher weiter. "Deshalb machen wir dem Gesetzgeber gegenüber sehr klar, dass wir diese berufsbezogene Impfpflicht für ungerecht und falsch halten".

> GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar: Die berufsbezogene Impfpflicht ist auch Geschäftsführer Rüdiger Burger ein Dorn im Auge: "Ich bin für eine Impfpflicht, allerdings allgemein und nicht nur auf Gesundheitsberufe bezogen", sagt er. Auch wenn die Impfung keinen 100-prozentigen Schutz vor einer Ansteckung garantiere, so senke sie doch das Risiko, sich zu infizieren und verringere die Gefahr, auf der Intensivstation zu landen. Die Impfquote seiner Mitarbeitenden schätzt er auf 80 bis 90 Prozent, Kündigungen oder entsprechende Androhungen habe es bislang zum Glück noch keine gegeben. Zur GRN gehören die Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim.

> Krankenhausverband Hardheim-Walldürn: Verwaltungsleiter Lothar Beger räumt zwar ein, dass ein Impfschutz in der Pflege besonders vulnerabler Gruppen "sicherlich vorteilhaft" sei. "Wenn aus gesundheitspolitischen Erwägungen allerdings eine Impfpflicht gesetzlich verordnet wird, dann sollte diese allgemeinen Charakter haben und nicht auf das Gesundheitswesen beschränkt sein", sagt er. Denn dies führe bei einigen Mitarbeitern zu Abwanderungsgedanken in andere Berufsgruppen. "Der Alleingang von Bayern verstärkt dies noch mehr, da Pflegekräfte, die in benachbarten bayerischen Landkreisen wohnhaft sind, aus unseren baden-württembergischen Einrichtungen abwandern können ohne den Beruf wechseln zu müssen", befürchtet Beger.

Gekündigt habe aber noch kein Mitarbeiter, so der Verwaltungsleiter, allerdings hätten ein paar Einzelne angekündigt, dies im Falle einer Impfpflicht zu tun. "Wir selbst würden aber niemanden wegen einer Verweigerung der Impfung kündigen, sondern lediglich vom Dienst freistellen solange kein Impfstatus gegeben ist", kündigte Beger an.

> Neckar-Odenwald-Kliniken: Die Leitung der Neckar-Odenwald-Kliniken ist überzeugt von den Impfungen und unterstützt deshalb "sowohl eine allgemeine als auch als Vorstufe die einrichtungsbezogene Impflicht zum gegenseitigen Schutz", so Jan Egenberger, Sprecher des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis. Die aktuelle Impfquote beziffert er auf mehr als 85 Prozent. Es sei aber auch kein Geheimnis, "dass, wie an vielen anderen Kliniken auch, ein Teil der Mitarbeitenden einer Impfung noch skeptisch gegenübersteht". Trotzdem habe es bisher "keine auf die zu erwartende Impfpflicht zurückzuführenden Kündigungen" gegeben.

> Uniklinikum Heidelberg: Das Klinikum vermeidet eine direkte Bewertung der Impfpläne und verweist auf den Gesetzgeber. In der Belegschaft sei die Impfquote aber schon jetzt deutlich höher als in der allgemeinen Bevölkerung und liege zwischen 90 und 95 Prozent. "Das zeigt, dass das Personal am Klinikum ein sehr gutes Verständnis von wissenschaftlicher Evidenz hat und ist auch ein Ausdruck für das Verantwortungsbewusstsein der Belegschaft", so ein Sprecher. Die Mitarbeitenden, von denen bekannt sei, dass sie noch nicht geimpft seien, habe man aktuell noch einmal postalisch kontaktiert und gebeten, die Angebote wahrzunehmen. Eine Steigerung von Austritten aus dem Beschäftigungsverhältnis habe es während der gesamten Pandemie in der Belegschaft nicht gegeben. "Auch nicht seit der Ankündigung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht".

> Uniklinikum Mannheim: Kündigungen von Pflegekräften wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht seien bislang nicht bekannt, sagt ein Sprecher. Die Mitarbeiter würden seit Monaten immer wieder auf die Impfung angesprochen und informiert, aktuell erneut persönlich von ihren direkten Vorgesetzten. Dabei würden wissenschaftlich fundierte Informationen, zum Beispiel des Robert-Koch-Instituts oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) weitergegeben.

Manche bisher Ungeimpfte lehnten eine Impfung auch nicht grundsätzlich ab, sondern hätten nur Bedenken gegen die relativ neuartigen Vektor- und mRNA-Impfstoffe. Man hoffe daher auf die Proteinimpfstoffe wie Novavax, die auf einem schon lange für Impfungen genutzten Prinzip basierten.