Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Füller-Hersteller Lamy stellt seine Spitze neu auf: Zum 1. Februar wird Steffen Rübke CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zudem kündigte ein Unternehmenssprecher Investitionen am Standort in Heidelberg an, ohne Details zu nennen.

Der 48-jährige Rübke, bislang Geschäftsführer bei der Reiseverlagsgruppe Mair Dumanont in Ostfildern, wird bei Lamy den Angaben zufolge die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten. Peter Utsch (48) bleibt als zweiter Geschäftsführer zuständig für Produktion, Finanzen und Corporate Services. Bislang lenkte er das Unternehmen gemeinsam mit Beate Oblau (62), die für Marketing zuständig ist, und Thomas Trapp (61), der den Vertrieb verantwortet. Beide werden sich laut Mitteilung nach jahrzehntelanger Tätigkeit bei Lamy aus dem Unternehmen zurückziehen.

Utsch, Oblau und Trapp hatten die Leitung des traditionsreichen Familienunternehmens mit Sitz in Heidelberg-Wieblingen 2018 als gleichberechtigte Geschäftsführer übernommen, nachdem der damalige Chef Bernhard M. Rösner überraschend gehen musste. Unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung hätten zu der plötzlichen Trennung geführt, erklärte Vera Lamy damals. Gemeinsam mit ihrem Bruder Markus Lamy ist sie in dritter Generation Eigentümerin des Unternehmens.

Mit Rösner hatte erstmals ein familienfremder Manager die Geschicke der Firma übernommen. Er führte Lamy zurück zu alter Größe, hieß es im "Handelsblatt" – vor allem, indem er die Marke mit dem Schülerfüller-Image als Lifestyleprodukt inszenierte. Im Vertrieb setzte er jedoch vornehmlich auf den Schreibwarenfachhandel und eröffnete zunehmend Lamy-eigene Läden. Die Entwicklung digitaler Produkte und Vertriebswege trieb er hingegen nur zaghaft voran.

Seine Nachfolger sollten das Unternehmen weiter entwickeln – etwa Richtung Digitalisierung. Auch wenn "das analoge Schreiben selbstverständlich unser Kerngeschäft" bleibe, wie Trapp damals sagte, gibt es bei Lamy inzwischen auch Stifte, mit denen man auf Tablets oder Smartphones schreiben kann. "Beate Oblau und Thomas Trapp haben die neue strategische Ausrichtung erfolgreich vorangetrieben und die Weichen für die Zukunft von Lamy gestellt, unter anderem mit dem Digital-Writing-Segment und dem Aufbau des Lamy-Innovationslabors NEO66 in Berlin", sagte Vera Lamy am Mittwoch laut Mitteilung. Auch beim Verkauf über das Internet war das Unternehmen lange zurückhaltend. Rund 25 Prozent des Umsatzes in Deutschland machen Onlineverkäufe dem Sprecher zufolge inzwischen aus. Drei Viertel kommen nach wie vor aus dem Verkauf in Schreibwarenläden.

So bekam Lamy auch die corona-bedingten Einschränkungen zu spüren: "Der Lockdown hat den stationären Handel weltweit und damit natürlich auch Lamy getroffen", sagte Oblau kürzlich in einem Interview. "Ohne die Folgen verklären zu wollen, stellen wir fest, dass dieser Umstand auch neue Kräfte freigesetzt hat", fügte sie hinzu. Unter anderem sei seit April 2021 ein neuer Markenauftritt mit integriertem Shop online.

Trotz Corona machte Lamy laut Mitteilung im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von rund 80 Millionen Euro und produzierte sieben Millionen Schreibgeräte. Am einzigen Produktionsstandort in Heidelberg arbeiten rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Produktionsstandorte sind auch in Zukunft nicht geplant, wie der Sprecher am Mittwoch beteuerte. Im Gegenteil: Es werde Investitionen am Standort geben, fügte er hinzu, ohne Details zu nennen. "Deutschland und Heidelberg werden bei Lamy immer das Herzstück sein", so der Sprecher.

Und auch unter dem neuen CEO sind seiner Ansicht nach keine grundlegenden Änderungen zu erwarten: "Steffen Rübke wird die Transformation von Lamy weiter vorantreiben", sagte er.