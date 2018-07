Heidelberg. (dbe) Das IT-Haus Schneider-Neureither & Partner (SNP) muss nach einem schwachen ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Geschäftsjahr kappen. Wie das Heidelberger Unternehmen mit Hauptsitz in Handschuhsheim am Mittwoch mitteilte, lag der Verlust vor Zinsen und Steuern nach sechs Monaten bei sechs Millionen Euro, im Vorjahr lag der Verlust bei 1,9 Millionen Euro.

Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet die börsennotierte Firma nun ebenfalls einen Verlust, bisher sah die Prognose ein positives Ergebnis vor. Auch im Geschäftsjahr 2017 stand unterm Strich ein Verlust.

An der Börse kam die Gewinnwarnung am Mittwoch nicht gut an: Die Aktie fiel um 13 Prozent auf knapp unter 20 Euro. Vor rund einem Jahr war die Aktie noch doppelt so viel wert.

Als Grund für die schwache Performance nannte das Unternehmen "Verzögerungen bei Projektabschlüssen" sowie unter den Erwartungen liegende Softwarelizenzumsätze mit eigenen Produkten.

Vertraute des Unternehmens sehen den starken Expansionskurs als Grund für die schwächeren Zahlen. In den vergangenen Jahren hatte SNP mehrere Firmen im Ausland gekauft, die Zahl der Mitarbeiter - und damit der Kosten - ist dadurch deutlich gewachsen.

SNP nannte in einer Mitteilung die getätigten Zukäufe "Anlaufinvestitionen [...] um die internationale Ausrichtung und damit die Leistungsfähigkeit zu stärken." Nun sei der Fokus darauf gerichtet, den Wachstumskurs der vergangenen Jahre "in nachhaltige Profitabilität zu überführen."

Erst Anfang der Woche gab es einen Wechsel im Finanzvorstand. Wie SNP bekannt gab, ist Uwe Schwellbach neuer Finanzvorstand. Er folgt auf den Interimsmanager Dieter Matheis, der früher Finanzvorstand beim Softwarekonzern SAP war. Matheis werde SNP weiter beratend zur Seite stehen.