Von Barbara Klauß

Heidelberg. Überraschender Führungswechsel beim Softwareunternehmen SAS: Helene Lengler übernimmt die Leitung des Geschäfts in Deutschland zum Jahreswechsel von Annette Green, die seit 2018 von Heidelberg aus für den deutschsprachigen Raum zuständig ist. Das teilte das Unternehmen, das sich in Privatbesitz befindet und seine Zentrale in Cary im US-Bundesstaat North Carolina hat, am Dienstag mit. Bis zum Jahresende arbeiten Green und Lengler demnach zusammen, "um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten".

Zeitgleich entkoppelt SAS die Organisationen von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Niederlassungen in Wien und Zürich würden als separate Organisationen weitergeführt und in jeweils neue regionale Strukturen integriert, erklärte das Unternehmen.

Einen Grund für den Führungswechsel nannte SAS nicht. Annette Green sei mit dem klaren Auftrag in Heidelberg gestartet, innerhalb von drei Jahren zentrale Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen und den Kurswechsel hin zum Full-Service-Provider für Business Analytics und KI in der Region zu legen, erklärte ein Unternehmenssprecher. "Diese Aufgaben sind jetzt soweit abgeschlossen."

SAS bietet zum einen Analytics-Software an, mit der Muster in Daten erkannt, interpretiert und weitergegeben werden können, zudem Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI). Doch das Geschäft verändert sich gerade: Die Kunden wollten nicht mehr nur die Software kaufen, hatte Annette Green im Juli der RNZ erklärt. Stattdessen wünschten sie einen Partner, der in Zeiten der Digitalisierung mit ihnen zusammen überlege, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen können.

Wie es für Green weitergeht, steht offenbar noch nicht fest. "Für ihre zukünftige Rolle bestehen verschiedene Optionen auf regionaler und internationaler Ebene, innerhalb wie außerhalb von SAS", sagte der Sprecher. "Die Diskussionen darüber laufen noch."

Entkopplung der Organisation

Auch Lengler wird die Geschäfte von Heidelberg aus führen – allerdings nur die in Deutschland. 432 Mitarbeiter hat SAS dort, 305 davon im Haarlass. Die Entkopplung der Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeute keine Abwertung des hiesigen Standortes, betonte der Sprecher. "SAS hat immer schon auf starke lokale Präsenzen gesetzt." Vielmehr stärke die Neuaufstellung Wien und Wallisellen bei Zürich.

Die Umorganisation diene ausschließlich dazu, sich effektiver auf die jeweiligen Märkte konzentrieren zu können, so der Sprecher. Die Kunden in allen drei Ländern könnten nach wie vor auf das gesamte Know-how zugreife. Und auch für die Mitarbeiter werde es keine wesentlichen Veränderungen geben. "SAS ist schon seit geraumer Zeit weitgehend virtuell und kundenzentriert organisiert." Ein Mitarbeiter in Österreich könne also auch für Kunden in Deutschland aktiv sein.

Lengler, 56 Jahre alt, arbeitete fast 20 Jahre bei Oracle, bevor sie zu InterSystems wechselte. Sie hat unter anderem in Würzburg und New Mexico studiert. "Wir befinden uns mitten in einer großen Umbruchphase, in der sich alle Branchen digitalisieren", sagte sie am Dienstag laut Mitteilung. "Ich freue mich sehr, dass ich an Bord des Weltmarktführers für Analytics und KI diesen Wandel in Deutschland mitbegleiten kann – denn diese Technologien sind der Schlüssel zur digitalen Wirtschaft." Mit ihrer Erfahrung, ihrer Marktkenntnis und ihrer Expertise bringt sie die besten Voraussetzungen mit, das Wachstum im deutschen Markt nutzen zu können, erklärte Bert Boers, Senior Vice President South West & East Europe bei SAS.