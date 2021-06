Heidelberg. (tv) Der digitale Versicherer Getsafe hat die 200.000-Kunden-Marke in Deutschland überschritten. Zusammen mit über 10.000 Kunden in Großbritannien sei man, teilte das Unternehmen gestern mit, Neo-Versicherer mit den meisten Kunden in Europa. Getsafe bietet Sachversicherungen an.

"Schon vor der Pandemie waren es viele Menschen gewohnt, alles bequem per Smartphone zu erledigen. Mit Corona hat sich dieser Wunsch verstärkt", sagte Christian Wiens, Gründer und CEO von Getsafe, laut Mitteilung.

Getsafe investiere permanent in die Weiterentwicklung seiner mobilen App. Seit April könnten Kunden beispielsweise den Status der Schadensmeldung direkt in der App mitverfolgen – wie bei Logistikdienstleistern. In der Versicherungswelt, so Wiens, seien Echtzeit-Lösungen nicht selbstverständlich. Zwar würden viele Versicherungen mittlerweile übers Internet abgeschlossen – der Rest erfolge jedoch weiterhin meist über Telefon, Post oder E-Mail. "Unsere technologische Plattform schafft Geschwindigkeit und Flexibilität in einem der langsamsten und unflexibelsten Geschäfte der Welt, sagte Wiens.

Man verstehe sich als Technologieunternehmen und orientiere sich an Airbnb, Spotify oder Netflix. "Wir wollen einen führenden europäischen Versicherer aufbauen und die Digitalisierung der Branche mit vorantreiben.”

Über 75 Prozent der Kunden schließen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Versicherung ab, zählen also zur sogenannten Generation Y. Über ein Viertel der Kunden schließe mehr als eine Police ab. Trotz des rasanten Wachstums habe das Unternehmen in den letzten drei Jahren seine Profitabilität deutlich steigern können. Die Schadenquoten hätten sich mehr als halbiert.

Getsafe hat an seinen Standorten Heidelberg und London 120 Mitarbeiter.