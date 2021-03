Früher Feierabend hieß es am Montag unter anderem bei KS Gleitlager in St. Leon-Rot (Foto) und Kraftanlagen Heidelberg. Foto: IG Metall

Von Matthias Kros

Heidelberg. Nun haben auch in der Region Heidelberg die Warnstreike der IG Metall begonnen. In den kommenden beiden Wochen seien in rund 20 Betrieben Aktionen geplant, kündigte Mirko Geiger, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft, an. Den Auftakt machten am Montag die Beschäftigten von KS Gleitlager in St. Leon-Rot gemeinsam mit der Kraftanlagen Heidelberg GmbH. Insgesamt rund 350 Mitarbeiter hätten sich an den sogenannten Frühschluss-Aktionen beteiligt, bei denen sie ihre Arbeit früher als gewohnt beendeten und nach Hause gingen. Auf diese Weise demonstrierten die Beschäftigten, dass sie in der laufenden Tarifrunde hinter den Forderungen der IG Metall stünden, so Geiger.

Die Gewerkschaft hatte sich für dieser Streiktaktik aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation entschieden. "Anders als in den vergangenen Jahren kann und wird es keine Kundgebungen vor den Werkstoren oder auf Marktplätzen geben", erklärte Geiger. "Das wäre unverantwortlich". Bei früheren Tarifauseinandersetzungen hatte beispielsweise stets eine große Aktion bei der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wieslochgegeben. In der Regel waren dann auch Beschäftigte aus anderen, kleineren Betrieben dazugestoßen.

Der Warnstreik bei Heideldruck, der für den heutigen Dienstag geplant ist, dürfte in diesem Jahr von der Öffentlichkeit allerdings kaum wahrgenommen werden. "Natürlich ist das sehr schade", bedauert Geiger. "Denn das war immer sehr emotional und hat die Leute zusammengeschweißt."

Der Gewerkschafter glaubt aber nicht, dass die Beschäftigten aufgrund der Corona-Situation weniger entschlossen sind. "Es kann nicht sein, dass die Mitarbeiter die Verlierer dieser Krise sind", so Geiger. Viele Beschäftigte arbeiteten aufgrund der Pandemie unter deutlich erschwerten Bedingungen und sollten ausgerechnet jetzt keine Lohnerhöhungen erhalten. Das sei auch deshalb nicht hinzunehmen, da auf der anderen Seite längst nicht alle Betriebe zu leiden hätten. Im Gegenteil hätten einige für das vergangenen Corona-Jahr sogar höhere Gewinne präsentiert. Geiger verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine Umfrage unter Betriebsräten zur Lage in den Unternehmen, wonach die Aussichten inzwischen wieder deutlich besser seien als noch im Herbst.

Die IG Metall hatte bundesweit bereits in der vergangenen Woche ihre Warnstreiks begonnen und nach eigenen Angaben rund 230 000 Menschen mobilisiert. Am Freitag hatten allein in Baden-Württemberg demnach rund 52 000 Beschäftigte aus mehr als 200 Betrieben die Arbeit niedergelegt. Am heutigen Dienstag steht eine neue Verhandlungsrunde im Südwesten an. Bezirksleiter Roman Zitzelsberger hatte bereits damit gedroht, die Warnstreiks notfalls noch über Wochen fortsetzen. "Wir sind durchaus in der Lage, das noch sechs, sieben, acht Wochen zu verlängern", sagte er am Freitag in Stuttgart.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn – wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer auf vier Tage abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt und wollen automatische Abweichungen vom Tarifniveau für schwächere Betriebe. Die Warnstreiks bezeichneten sie als "unnötig und überflüssig".