Walldorf. (dbe) SAP-Aktionäre haben im Mai die Wahl: Nach Diskussionen um das hohe Gehalt des Vorstands-Chefs Bill McDermott im vergangenen Jahr soll dieses Jahr auf der Hauptversammlung über das aktuelle Vergütungssystem des Vorstands abgestimmt werden. Wie das Walldorfer Software-Unternehmen am Dienstag mitteilte, haben Vorstand und Aufsichtsrat Änderungen an der aktuellen Vorstandsvergütung vorgenommen, die bereits für das laufende Jahr gelten.

So wurden laut SAP unter anderem die maximale Zielerreichung herabgesetzt sowie Rückforderungsregeln eingesetzt und Abfindungsobergrenzen in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governace Kodex eingeführt. McDermott ist aktuell der am besten bezahlte Manager im Dax. Im vergangenen Jahr flossen dem Amerikaner fast 22 Millionen Euro zu, allerdings auch dank Bonuszahlungen aus früheren Jahren.

Das geänderte System der Vorstandsvergütung soll den Aktionären zur Billigung vorgelegt werden. In den USA sind sogenannte "Say-on-Pay-Beschlüsse" bei Aktiengesellschaften häufig vorzufinden - vor allem seit der Finanzkrise 2009. In Deutschland können Hauptversammlungen laut Aktiengesetz derzeit lediglich über die Billigung oder Missbilligung der Vorstandsvergütung beraten, die Beschlüsse der Hauptversammlung dazu sind jedoch unverbindlich.

Zudem hat SAP am Dienstag bekannt gegeben, dass der langjährige Vorstand Gerhard Oswald in den Aufsichtsrat ziehen soll. Der Vertraute des SAP-Gründers Dietmar Hopp soll Anfang 2019 in das Gremium einziehen, dann ist auch die gesetzlich vorgeschriebene "Cooling-off-Periode" für ehemalige Vorstände abgelaufen. Er wird im Aufsichtsrat Anja Feldmann ersetzen, diese hat sich laut SAP dazu entschieden, aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden.

Zudem soll Frederike Rotsch von Merck in den SAP-Aufsichtsrat gewählt werden. Sie soll an die Stelle von Wilhelm Haarmann treten, der ebenfalls aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Die Hauptversammlung der SAP findet am 17. Mai in der Mannheimer SAP-Arena statt.