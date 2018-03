Mannheim. (dbe) Der Energieversorger MVV ist ordentlich ins neue Geschäftsjahr gestartet. Wie das Mannheimer Unternehmen am gestrigen Donnerstag mitteilte, stiegen im ersten Quartal, das bei MVV von Oktober bis Dezember läuft, sowohl Umsatz als auch der Gewinn. "Auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 konnten wir unseren Wachstumskurs fortsetzen", sagte MVV-Chef Georg Müller.

Besonders stark wuchs das Geschäft mit "neuen Energien", in die MVV die Aktivitäten in Windkraft-, Biomasse-, und Biomethananlagen sowie Projektentwicklungsaktivitäten bei erneuerbaren Energien und die Abfallverwertungsanlagen zählt. Der Bereich legte von 212 auf 221 Millionen Euro zu und ist mit einem Ergebnis von 46 Millionen Euro laut MVV das gewinnträchtigste Segment (Vorjahr: 37 Millionen Euro). Besonders positiv in den ersten drei Monaten war die Stromeinspeisung aus den Windkraftanlagen, MVV habe einen "Rückenwind" im ersten Quartal verspürt, teilte das Unternehmen mit. In den kommenden Jahren will die MVV drei Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Im ersten Quartal hat das Unternehmen bereits 104 Millionen Euro für neue Projekte ausgegeben und damit fast 80 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr (1. Oktober 2017 bis 30. September 2018) bestätigte das Unternehmen gestern die Prognose. Umsatz und Gewinn sollen leicht steigen. Im ersten Quartal legte der Umsatz um vier Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu, der Gewinn stieg um 13 Prozent auf 69 Millionen Euro.