Wiesloch. (mk) Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP SE hat seine am 4. Januar 2021 nach oben angepassten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020 deutlich übertroffen. Auf Basis vorläufiger Zahlen steht in den Büchern ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von rund 59 Millionen Euro. Damit liegt das Unternehmen, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, trotz Corona-Krise deutlich über dem Vorjahreswert von 47,1 Millionen Euro.

Hintergrund für diese Entwicklung sei ein sehr starkes viertes Quartal 2020 mit einem EBIT von rund 32 Millionen Euro (2019: 28,2 Millionen Euro), teilte MLP am Freitag mit. Bei einer insgesamt positiven operativen Entwicklung hätten insbesondere "die hohen performance-abhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement hierzu beigetragen". Hinzu komme eine sehr positive Entwicklung im Vermögensmanagement insgesamt. Darüber hinaus seien die coronabedingten Belastungen in der Altersvorsorge sowie im Immobiliengeschäft weniger stark als erwartet ausgefallen.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2020. Unsere Mannschaft hat eine hervorragende Leitung gezeigt und wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden entgegengebracht haben", sagt Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg. "Durch die Corona-Krise haben sich die verschiedenen Teile unseres Geschäfts anders entwickelt als noch zu Jahresbeginn erwartet. Wir konnten schwächere Entwicklungen in den einen durch Zuwächse in den anderen Beratungsfeldern aber mehr als ausgleichen. Dies zeigt die Widerstandsfähigkeit, die wir uns in den vergangenen Jahren durch die deutliche Verbreiterung unseres Leistungsspektrums und damit der Erlösbasis erarbeitet haben."