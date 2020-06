Heidelberg. (kla) HeidelbergCement tritt dem europäischen regionalen Netzwerk (ERN) des "World Green Building Councils" als offizieller Partner bei. Das teilte der Baustoffkonzern am Dienstag in Heidelberg mit. Das ERN ist eine Gemeinschaft aus 23 nationalen Räten, acht regionalen Partnern und mehr als 4500 Mitgliedsunternehmen in ganz Europa.

"Als eines der führenden Unternehmen in der Bauindustrie engagieren wir uns seit langem für nachhaltiges Bauen”, sagte der HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten laut Mitteilung. "In Zusammenarbeit mit dem Europe Regional Network des World Green Building Councils wollen wir nun die Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation in der Bauindustrie noch weiter intensivieren."

Damit beschleunige HeidelbergCement die Entwicklung hin zu einer CO2-neutralen Bauwirtschaft und schließlich zu einer CO2-neutralen Gesellschaft in Europa. "Die Unterstützung nachhaltigen Bauens hilft uns zudem bei der Umsetzung unserer mittel- und langfristigen Nachhaltigkeitsziele wie den Sustainability Commitments 2030", so von Achten. Der Konzern wird von Umweltschutzorganisationen wegen des hohen CO2-Ausstoßes bei der Zement-Produktion kritisiert.