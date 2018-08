Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Richtig zufrieden" ist Stefan Fuchs, Vorstandschef von Fuchs Petrolub mit dem ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Man habe "eine gute Richtung eingeschlagen und die Wachstumsstory fortgesetzt", betonte er. Dass der Ölfuchs seit vielen Jahren nur eine Richtung kennt, nämlich die nach oben, ist allerdings kein Geheimnis. Endlich hat das Unternehmen die 100-Millionen-Marke bei einem Quartalsgewinn geknackt. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat die Mannheimer Firma mit 101 Millionen Euro das historisch beste Quartalsergebnis des Unternehmens erreicht. Allerdings ist das zweite Quartal bei Fuchs Petrolub traditionell das stärkste Quartal.

Im ersten Halbjahr 2018 konnte das Unternehmen den Umsatz um fünf Prozent auf 1,31 Milliarden Euro steigern und den Gewinn vor Zinsen und Steuern unterproportional um zwei Prozent auf 193 Millionen Euro. Probleme bei Joint-Venture-Beteiligungen in Saudi Arabien haben hier kleinere Spuren in der Bilanz hinterlassen. Das Scheichtum steckt in einer konjunkturellen Flaute.

Beim Ergebnis nach Steuern hat der Konzern um vier Prozent zugelegt. Das sei aber nicht auf "Steuersparmodelle" zurückzuführen, so Fuchs. "So etwas gibt es bei uns nicht", betonte er. Vielmehr habe die Trump´sche Steuerreform in den USA auch bei Fuchs ihre Wirkung entfaltet. Auf die Formulierung, dass "er gerne Steuern zahle", wollte Fuchs sich zwar nicht einlassen, aber er bekräftigte den sozialen Ansatz des Familienunternehmens. "Man muss nicht jedes Steuerschlupfloch nutzen", erklärte er. Mit einer Steuerquote von 28 Prozent liege man zwar über dem üblichen Satz anderer weltweit agierender Konzerne. "Aber unsere Aktionäre haben das noch nie moniert", so Fuchs.

Das Umsatzwachstum sei zum größten Teil auf höhere Absatzmengen zurückzuführen und nur zum kleineren Teil auf Preiserhöhungen, so Fuchs. Man habe in allen Weltregionen beim Umsatz zugelegt, am stärksten mit 19 Prozent in der Region Asien/Pazifik/Afrika. Finanzvorstand Dagmar Steinert betonte, dass man beim Umsatz organisch sogar um zehn Prozent gewachsen sei, aber negative Währungseffekte hätten den Umsatz reduziert. Allerdings lasse der negative Währungseinfluss nach.

Das Unternehmen bestätigte die bisherige Prognose, dass der Jahresumsatz gegenüber dem Vorjahr um drei bis sechs Prozent zulegen soll. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern erwartet man eine Steigerung zwischen zwei und vier Prozent.

Fuchs Petrolub ist ein Vollsortimenter, der für jeden Bedarf etwas in der Auslage hat, andererseits ein Spezialitätenanbieter, der jede Nische abdecken kann und in Zusammenarbeit mit den Kunden hoch spezielle Schmierstoffe entwickelt. Rund 10.000 Produkte hat das Unternehmen am Markt.

In der Lebensmittelindustrie müssen Schmierfette in der Herstellung hohe Anforderungen an gesundheitliche Unbedenklichkeit erfüllen. Sägekettenöl muss eine ökologische Unbedenklichkeit aufweisen, wird es doch in der Forstwirtschaft in den Wäldern eingesetzt. Spezialfette in der Automobilindustrie müssen die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs durchhalten.

Die Wachstumsstrategie geht bis zum Jahresende weiter. Geplant waren Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro in den Jahren 2016 bis 2018 für die Werke in Mannheim und Kaiserslautern sowie in Russland, Australien, China und den USA. Bis zum Ende des Jahres werden es tatsächlich 340 Millionen Euro sein, so Fuchs.

Danach werden zwischen 2018 und 2021 erneut 100 Millionen Euro pro Jahr investiert. Danach soll die Investitionsrate auf ein "normales" Maß in Höhe der Abschreibungen zurückgeführt werden. Die Mitarbeiterzahl ist weltweit innerhalb eines Jahres um rund 100 Beschäftigte auf 5287 angestiegen. In Mannheim stieg die Mitarbeiterzahl von um 46 auf 897.