Von Thomas Veigel

Weinheim. Das Familienunternehmen Freudenberg hat ein Luxusproblem: Sehr viel Geld. Neben den Investitionen in die bestehenden Geschäfte würde der Konzern gerne einen weiteren größeren Zukauf tätigen. Bis zu drei Milliarden Euro könnte man ausgeben. "Aber die Preise für Unternehmen sind im Moment zu hoch", sagte Vorstandssprecher Mohsen Sohi gestern bei der Bilanzpressekonferenz im "magischen Garten" Hermannshof, in dem zur Zeit eine fünfstellige Zahl von Tulpen blüht. Eine Akquisition werde man nicht um jeden Preis tätigen, sagte Sohi. "Wir sind geduldig und haben keine Eile".

Das gilt auch für ein weiteres Thema, den Börsengang des ehemaligen Gemeinschaftsunternehmens Vibracoustic, das Freudenberg im Jahr 2016 ganz übernommen hatte. Die Aktienplatzierung des Herstellers von Schwingungstechnik war ursprünglich für dieses Frühjahr geplant, aber auch hier steht Sohi nicht unter Druck. "Die Investmentbanker sagen jetzt, jetzt, jetzt, aber wir sehen im Moment nicht den richtigen Zeitpunkt für einen Börsengang. Wir wollen einen bestimmten Preis erreichen. Und wenn das möglich ist, dann machen wir es." Jedenfalls nicht in diesem Jahr. "Wir brauchen das Geld nicht dringend", sagte Sohi. Zudem habe man als alleiniger Eigentümer alle Freiheiten, das Unternehmen weiter zu entwickeln.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der Freudenberg Gruppe im Geschäftsjahr 2017 (Vorjahreszahlen in Klammern) > Umsatz: 9,35 (7,9) Milliarden Euro > Betriebsergebnis: 0,8 (1,2) Milliarden Euro > Konzernergebnis: 0,7 (1,1) Milliarden Euro > Mitarbeiter (31.12.): 47.653.( 46.266 ) davon [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Kennzahlen der Freudenberg Gruppe im Geschäftsjahr 2017 (Vorjahreszahlen in Klammern) > Umsatz: 9,35 (7,9) Milliarden Euro > Betriebsergebnis: 0,8 (1,2) Milliarden Euro > Konzernergebnis: 0,7 (1,1) Milliarden Euro > Mitarbeiter (31.12.): 47.653.( 46.266 ) davon Metropolregion: 5944 (5893) davon Weinheim: 4630 (4624)

[-] Weniger anzeigen

Die Bilanz von Freudenberg ist mehr als solide. Das Eigenkapital stieg auf 4,8 Milliarden Euro, das ist eine Eigenkapitalquote von 47,4 Prozent. Die Gewinnrücklagen sind mit vier Milliarden Euro sehr hoch, die Nettoverschuldung ist mit rund 800 Millionen Euro gering. Einer der Gründe für die komfortable finanzielle Situation liegt in der traditionell zurückhaltenden Ausschüttungspolitik des Unternehmens. Dennoch müssen die mehr als 300 Familienmitglieder nicht darben: Für 2017 erhalten sie eine Dividende von 114 Millionen Euro, im vergangenen Jahr waren es 90 Millionen Euro. Das starke Wachstum seit der Finanzkrise liegt auch am Boom der Autoindustrie, der mit 45 Prozent Umsatzanteil größten Kundengruppe von Freudenberg. In diesem und im kommenden Jahr erwartet Mohsen Sohi allerdings ein schwächeres Wachstum in den USA und in China. Für Freudenberg rechnet er deshalb mit einem im Vergleich zu den Vorjahren etwas geringeren Umsatzwachstum von zwei Prozent. "Die Automobilindustrie war und ist das wichtigste Geschäft für Freudenberg und wird es auch bleiben."

Im vergangenen Jahr lag das organische Umsatzwachstum, also ohne Unternehmenskäufe oder- verkäufe, bei vier Prozent. Das in der Bilanz ausgewiesene Umsatzwachstum von 18 Prozent ist auf große Akquisitionen des Vorjahres zurückzuführen, die rund 1,3 Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz brachten. Das war vor allem die Komplettübernahme von Vibracoustic.

Neben weiteren Investitionen in die Innovationskraft der Unternehmensgruppe - ein Drittel des Umsatzes wurde mit Produkten erzielt, die jünger als vier Jahr als sind - sollen auch die als Zukunftsfelder definierten Geschäfte gestärkt werden. So soll der Umsatz in der Medizintechnik von 170 Millionen Euro auf rund 500 Millionen Euro in den nächsten fünf bis zehn Jahren steigen.