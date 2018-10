Von Thomas Veigel und Micha Hörnle

Heidelberg/London. Andreas Hauschild, ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank und in Heidelberg bekannt als Vorsitzender des Freundeskreises Wolfsbrunnen, steht in London wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Euribor-Skandal unter Hausarrest. Wie das "Handelsblatt" meldete, habe der Richter am Southwark Crown Court am Mittwoch entschieden, dass Hauschild bis zum Prozessbeginn am 24. Juni 2019 eine elektronische Fußfessel tragen müsse. Laut Gerichtsbeschluss bestehe "erhebliche Fluchtgefahr".

Hauschild (54) musste Pass und Personalausweis abgeben. Er muss jede Nacht von 23.30 Uhr bis sechs Uhr morgens an einer bestimmten Adresse verbringen und sich täglich bei der lokalen Polizeiwache melden. Auch muss er eine Kaution von 700.000 Pfund (knapp 800.000 Euro) hinterlegen.

Anklage im Libor-Skandal

Hintergrund Libor-Skandal Die Euribor- oder auch Libor-Affäre ist einer der größten öffentlich bekannten Bankenskandale. Mit Zins-Tricks erschlichen sich Investmentbanker jahrelang Millionen an Extragewinnen und richteten so einen Milliardenschaden an. In dem Skandal haben Händler großer Banken wie der Deutschen Bank, der Schweizer UBS, der Royal Bank of Scotland oder der US-Investmentbank Morgan Stanley sich von 2003 bis 2011 immer wieder verabredet, wichtige Zinssätze, zu denen sich die Finanzinstitute untereinander Geld leihen und von denen Geschäfte im dreistelligen Billionen-Volumen abhängen, zu manipulieren. Allein die Deutsche Bank hatte wegen der Manipulationen der Zinssätze 2,5 Milliarden Dollar gezahlt. Die London Interbank Offered Rate, kurz Libor, ist der Referenzzinssatz im internationalen Interbankengeschäft. Der Libor bildet den Durchschnittszinssatz diverser ausgewählter internationaler Geschäftsbanken in London, zu denen diese sich von anderen Geschäftsbanken Termingeld leihen können. Der Libor-Zinssatz wird vom britischen Bankenverband einmal täglich berechnet. Für Geschäfte in Euro ist seit Einführung des Euro als Buchgeld zum 1. Januar 1999 der Euribor (Euro Interbank Offered Rate) der Maßstab. Der ehemalige französische Starhändler der Deutschen Bank, Christian Bittar, war wegen seiner Verwicklung in den Skandal im Juli dieses Jahres von einem Gericht in London zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Andreas Hauschild war einer von elf Händlern, die in London wegen Manipulation der Referenzzinssätze der Eurozone, Libor und Euribor, angeklagt wurden. Das für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität zuständige britische Serious Fraud Office (SFO) hatte Anfang 2016 Europäische Haftbefehle gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bank beantragt, die bei der Eröffnung der Anklage im Januar nicht vor dem Londoner Gericht Southwark Crown Court erschienen waren, darunter war auch Andreas Hauschild. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Betrug.

Hauschild war im August mit einem Europäischen Haftbefehl beim Italien-Urlaub in Mailand festgenommen worden und saß dort in Untersuchungshaft. Ein italienisches Gericht verfügte seine Auslieferung, am vergangenen Freitag wurde Hauschild nach London geflogen. Unklar ist, warum Hauschild nicht in Deutschland geblieben war, sondern nach Italien gereist ist.

Das Frankfurter Oberlandesgericht hatte eine Auslieferung von vier Deutschen im Februar verhindert. Wie der Spiegel damals berichtete, waren die Taten nach deutschem Recht verjährt. Laut Staatsanwaltschaft sei dem Auslieferungsersuchen der britischen Behörden deshalb nicht entsprochen worden. Es wird vermutet, dass sich Hauschild bei seiner Italienreise wegen der vom Oberlandesgericht Frankfurt festgestellten Verjährung sicher gefühlt habe. In Großbritannien gelten andere Verjährungsfristen, außerdem wird durch eine Anklageerhebung die Verjährung gestoppt.

Andreas Hauschild startete seine Bankkarriere 1986 bei der Sparkasse Heidelberg. 1990 wechselte er zur Deutschen Bank, im Jahr 2007 zur Commerzbank.

Mittlerweile ruhen auch Hauschilds ehrenamtliche Tätigkeiten in Heidelberg. Als direkter Anwohner der traditionsreichen Gaststätte, deren Anfänge ins 16. Jahrhundert reichen, war es ihm ein Herzensanliegen, dieses Areal am Schlierbacher Hang unweit vom Heidelberger Schloss aus dem Dornröschenschlaf zu wecken.

Denn seit 2008 war das Lokal, das im Besitz der Stadt ist, ohne Pächter - und seine Zukunft lange Zeit ungewiss. Hauschild hatte zuvor die benachbarte baufällige Leitzsche Mühle aufwändig und denkmalgerecht drei Jahre lang sanieren lassen - sie ist die älteste der einst vielen Mühlen am Schlierbacher Hang und wurde 1344 erstmals urkundlich erwähnt.

Auch das 1822 errichtete Gebäude des Restaurants Wolfsbrunnen war ziemlich in die Jahre gekommen, ab 2010 übernahm eine Bürgerinitiative unter Hauschilds Leitung Erhalt, Sanierung und Betrieb der Wirtschaft. Er und seine Frau sind Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH, die hier auch für ein Kunst- und Kulturprogramm sorgt. Die Gaststätte an sich wurde langfristig an die Palmbräu-Brauerei verpachtet - und schließlich 2015 wiedereröffnet. Ohne das Grundkapital, das Hauschild als Mäzen zur Verfügung stellte, wäre die Rettung des Wolfsbrunnenlokals nicht machbar gewesen.

Andreas Hauschild im Juni 2016. Foto: Alex

Um die historische parkähnliche Brunnenanlage Wolfsbrunnen - hier hatten die Kurfürsten Fischteiche anlegen lassen - kümmert sich ein Freundeskreis, dem seit 2016 Hauschild vorstand. Von diesem Amt ist er, wie die RNZ vom Vizevorsitzenden Rüdiger Becker erfuhr, mittlerweile zurückgetreten; Becker führt bis zur nächsten Mitgliederversammlung im kommenden Mai kommissarisch den Verein.

Er sagte am Donnerstag gegenüber der RNZ: "Mit dem Freundeskreis geht es auf jeden Fall weiter, wenn auch auf kleinerer Flamme. Denn Andreas Hauschild mit seinem Engagement kann man nicht von heute auf morgen ersetzen." Becker lobte vor allem Hauschilds Bemühungen um das ambitionierte Kulturprogramm am Wolfsbrunnen - erst im Juli waren Hunderte Besucher an drei Tagen des Kultur- und Musikfestivals zur Wolfsbrunnenanlage gekommen: "Auf die Schnelle kriegen wir das nicht hin", so Becker. Momentan arbeitet der Freundeskreis an einer abgespeckten Version.