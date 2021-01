Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Etwas glimpflicher als befürchtet, aber so schlimm wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Das ist die Bilanz des Corona-Jahres 2020, in dem die Pandemie Deutschland in eine tiefe Rezession stürzte. Und sie hat damit auch dem Staat erstmals seit zehn Jahren wieder ein riesiges Finanzloch beschert. Um glatte fünf Prozent brach die Wirtschaftsleistung nach Angaben des Statistische Bundesamt ein.

"Das ist eine dramatisch hohe Zahl", beklagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dass sie um einen halben Prozentpunkt günstiger ausfällt als in der geltenden Regierungsschätzung, dass sie gar drastisch unter Vorhersagen einiger Pessimisten liegt, die das Minus anfangs auf bis zu zehn Prozent geschätzt hatten, nannte der Minister "nur einen schwachen Trost". Immerhin bleibt der Rückgang hinter dem zurück, der 2009 nach der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise, der größten seit vielen Jahrzehnten, mit 5,7 Prozent zu verkraften war.

Auch die lange Zeit stabilen deutschen Staatsfinanzen, bei denen man sich über die Jahre an die "Schwarze Null" gewöhnt hatte, sind aufgrund dramatisch sinkender Steuereinnahmen und hoher Krisenkosten in Form von Wirtschaftshilfen und anderen finanzielle Abfederungen in Unordnung geraten. Doch es geht bei diesen Hilfen nicht um "Lösungen auf Dauer", warnte Altmaier. Bund, Länder, Gemeinden sowie die Sozialversicherungen verzeichneten jedenfalls zusammen ein Finanzloch von 158,2 Milliarden Euro, von dem knapp 100 Milliarden Euro allein auf den Bund entfiel. Es ist das erste Defizit seit 2011 und das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung. Weitere Fakten zur aktuellen Wirtschaftsentwicklung:

> Gebremste Zuversicht: Was das neue Jahr angeht, so mehren sich angesichts andauernder Corona-Beschränkungen und hoher Infektionszahlen Warnzeichen. Der Minister zeigt sich zwar überzeugt, "dass das Jahr 2021 ein Jahr des Aufschwungs wird". Ob aber das von der Regierung erhoffte Wachstum von 4,4 Prozent am Ende erreicht wird, darauf will er nicht mehr schwören. Von "vielleicht etwas weniger als erhofft" spricht er. Der Industrieverband BDI hatte gerade erst mit seiner Prognose von 3,5 Prozent zurückgeschaltet. Das Vorkrisenniveau wird jedenfalls erst 2022 erreicht werden.

> Stabilitätsmarken gerissen: Dass die vielen staatlichen Hilfen "notwendig und richtig" waren, um die Substanz der Wirtschaft zu sichern, daran hat Altmaier keinen Zweifel. Rund 75 Milliarden Euro hat das den Staat nach seinen Worten seit Beginn der Pandemie gekostet. Nicht zuletzt das riss die öffentlichen Haushalte tief herab in die roten Zahlen. Eine Folge ist, dass Deutschland die EU-Stabilitätskriterien für das Defizit und die staatliche Verschuldung riss und Ausnahmen von der Schuldenbremse im Grundgesetz in Anspruch nehmen musste. Die Defizitquote übertraf mit 4,8 Prozent deutlich die für normale Zeiten in Europa erlaubte Drei-Prozent-Marke. Und bei der Gesamtverschuldung des deutschen Staates ist die die Richtmarke von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung, die zuletzt erreicht wurde, inzwischen wieder weit entfernt. Die Regierung spricht von aktuell weit mehr als 70 Prozent.

> Ende der Wachstumsjahre: Die deutsche Wirtschaft ist somit nach zehn Jahren des Wachstums im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession gerauscht – ähnlich wie zuletzt nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Dabei traf die Pandemie mit wenigen Ausnahmen fast alle Branchen. So ächzte das produzierende wie das Dienstleistungsgewerbe mit weiten Teilen des Handels unter Beschränkungen. Im Produktion und Verarbeitung, also dem Kern der Industrie, sackte die Leistung um jeweils rund zehn Prozent ab. Bei manchen Dienstleistungen, etwa im Hotel- und Gastgewerbe, sah es noch weit schlimmer aus. Es gab aber auch Profiteure, wie den Online-Handel. Zulege konnte ebenfalls der Bau. Die Handelsnation Deutschland erlitt aber einen schweren Schlag. Erstmals seit elf Jahren rasten Exporte und Importe ins Minus – und zwar mit Raten, die nicht weit von zehn Prozent weg lagen.

> Absturz auch am Arbeitsmarkt: Am deutschen Arbeitsmarkt beendete Corona einen seit 14 Jahren währender Aufwärtstrend. Die Zahl der Erwerbstätigen sackte im Durchschnitt des Jahres um nicht ganz eine halbe Million Menschen auf 44,8 Millionen ab. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Zu danken ist das vor allem den Kurzarbeits-Regelungen.