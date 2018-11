Walldorf. (dbe) Die Aktivitäten des Walldorfer Unternehmers Stefan Dürr in Russland entwickeln sich weiter gut. Wie die Ekosem-Agrar AG am Mittwoch mitteilte, wuchs die Gesamtherde an Rindern in den ersten neun Monaten 2018 um rund 30 Prozent, die Milchkuhherde um 27 Prozent.

Die Rahmenbedingungen in Russland seien weiterhin positiv, die Regierung subventioniere Investitionen in die Milchwirtschaft. Daher plane das Unternehmen den Bau von 14 weiteren Milchviehanlagen, die Finanzierung sei über zinsgünstige Kredite und Zuschüsse gesichert.

Zudem will Ekosem ab Ende November unter einer eigenen Dachmarke Milchprodukte auf den russischen Markt bringen. "Mit unserem neuen Markenauftritt schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensentwicklung auf", sagte Hauptgesellschafter und Vorstand der Ekosem Agrar AG, Stefan Dürr. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 9000 Mitarbeiter in Russland.

Die Landtechnik-Tochter Ekotechnika konnte im Geschäftsjahr 2017/2018 (30. September) den Umsatz um acht Prozent auf rund 160 Millionen Euro steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag mit sieben Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr (11,6 Millionen Euro). Im ersten Halbjahr war das Geschäft mit Neumaschinen und Ersatzteilen wegen des späten Frühlingsbeginns rückläufig. Im laufenden Geschäftsjahr stehe die Entwicklung des Geschäftsfelds Smart Farming im Fokus.