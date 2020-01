Von Matthias Kros

Mannheim. Die Güterichterverhandlung um das gekündigte Betriebsratsmitglied bei der Walldorfer SAP hat am Donnerstag offenbar eine Einigung gebracht. Ein Unternehmenssprecher widersprach dem nicht, wollte aber auf Anfrage noch keine Details nennen. Die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), die das Betriebsratsmitglied vertritt, teilte lediglich mit, dass man eine gütlichen Einigung grundsätzlich begrüße und kündigte eine Stellungnahme für Freitag an. Dem Vernehmen nach haben sich die Kontrahenten auf eine Vorruhestandsregelung für den Betroffenen geeinigt.

Der Softwarekonzern hatte Anfang August dem Betriebsratsmitglied außerordentlich und fristlos gekündigt. Grund waren Massen-E-Mails, sogenannte Newsletter, die er regelmäßig an eine Vielzahl von SAP-Mitarbeitern verschickt hatte und die laut Arbeitgeber zum Teil unwahre und diffamierende Äußerungen enthielten. Damit soll der Betriebsfrieden gestört worden sein.

Der Betroffene klagte umgehend vor dem Arbeitsgericht Mannheim auf Wiedereinstellung. Bei einem ersten Gütetermin Mitte Oktober vergangenen Jahres regte Richterin Claudia Fath wegen der hohen Komplexität des Falles eine außergerichtliche Einigung an. Die Kontrahenten verständigten sich schließlich auf die Güterichterverhandlung.

Sie ist grundsätzlich aus dem normalen Prozessablauf herausgenommen. Es handelt sich um eine Art Mediation, die den Parteien ermöglichen soll, in formloser Atmosphäre und ohne Rechtsanwälte selbst eine Lösung für ihren Streit zu finden. Geleitet wurde sie im Fall SAP von der Arbeitsrichterin Kerstin Miess, die über die spezielle Qualifikation einer Güterichterin verfügt.

Ein Festhalten an der Kündigung wäre für SAP rechtlich fraglos riskant. Denn wegen ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben genießen Betriebsratsmitglieder in Deutschland einen besonderen Kündigungsschutz. Ein Rauswurf ist grundsätzlich nur bei einer schwerwiegenden Verletzung von Arbeitnehmerpflichten möglich.

Voraussetzung ist außerdem, dass die Mehrheit des Betriebsrats der Kündigung im Vorfeld zugestimmt hat. Bei SAP sind derartige Abstimmungen auf einen siebenköpfigen Ausschuss delegiert, der im vorliegenden Fall tatsächlich mit knapper Mehrheit eingewilligt hatte. Auch auf dieser Basis hatte SAP argumentiert, dass die Kündigung rechtens sein müsse.

In den umstrittenen Newslettern ging es unter anderem um vier einzelne Fälle, in denen Mitarbeitern eine angeblich fällige Beförderung verwehrt worden sein soll. Das Betriebsratsmitglied vermutet dahinter eine Systematik der Geschäftsführung, um Geld zu sparen und prangerte das in den Rundschreiben entsprechend an. Sogar den eigenen Betriebsratsmitgliedern warf er in diesem Zusammenhang eine subversive Zusammenarbeit mit dem Management vor.

Die Geschäftsführung argumentierte, man habe einschreiten müssen, schon weil eine "Fürsorgepflicht" für die Belegschaft bestehe. Deshalb sei das Betriebsratsmitglied vor der Entlassung bereits zweimal abgemahnt worden, das Vertrauensverhältnis sei zerstört.

Update: 16. Januar 2020, 20.30 Uhr