Von Barbara Klauß

Er sei stolz, Mitbegründer dieses großartigen Unternehmens zu sein, erklärte Dietmar Hopp im Jahr 2012, als die SAP ihren 40. Geburtstag feierte. Und er hat allen Grund dazu. Die Geschichte des Softwarekonzerns aus Nordbaden ist einzigartig. Gegründet von fünf jungen Männern im beschaulichen Weinheim, entwickelte sich das Unternehmen in atemberaubendem Tempo zum globalen Player, zum größten Softwarekonzern Europas mit mehr als 100.000 Mitarbeitern weltweit und zum wertvollsten Unternehmen im Deutschen Aktienindex Dax.

Doch nicht nur der wirtschaftliche Erfolg beeindruckt – auch die besondere Kultur dieses Unternehmens. Auf den Listen der beliebtesten Arbeitgeber steht SAP regelmäßig ganz weit vorne. Die Bedingungen sind gut bei Deutschlands größtem IT-Konzern. Die Mitarbeiter dürfen arbeiten, wo sie wollen. Sie können kostenlos Sport treiben und in der Kantine essen. SAP engagiert sich für Diversity, also Vielfalt im Unternehmen, und nimmt oft eine Vorreiterrolle ein – etwa mit Inklusionsprogrammen wie "Autism at Work". Früh wurden Frauen gefördert. Folgerichtig war SAP der erste Dax-Konzern mit einer Chefin: Jennifer Morgan, die das Unternehmen gemeinsam mit Christian Klein führt – es nun allerdings nach nur einem halbe Jahr an der Spitze verlässt.

Dass dieser Weltkonzern mit Sitz in der badischen Kleinstadt wurde, was er ist, hängt eng mit seiner Geschichte zusammen. Und mit den Männern, die ihn vor fast 50 Jahren gründeten. Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector und Claus Wellenreuther hatten eine gemeinsame Vision: Sie wollten eine Software entwickeln, die standardisiert für alle Unternehmen anwendbar war und nicht für jedes einzelne maßgeschneidert werden musste. Zudem träumten sie von einer Echtzeitverarbeitung: Die Software sollte die Daten nicht mehr über Nacht bereitstellen – sondern dann, wenn sie gebraucht wurden. Für diese Vision saßen sie selbst Tage und Nächte lang vor den Computer-Bildschirmen und schrieben die aufwendigen Programme. Meist in den Rechenzentren ihrer Kunden, wie etwa in der deutschen Niederlassung von Imperial Chemical Industries (ICI) in Östringen. Eigene Computer hatten sie nicht.

Anfangs waren sie ein kleines, junges Team, das aber rasant wuchs. Die Büros, ab 1977 im vierten Stock der Walldorfer Sparkasse, ab 1980 im ersten eigenen Gebäude im Gewerbegebiet, platzen immer wieder aus allen Nähten. Zum Teil saßen sie auf Stapeln aus Endlospapier, weil nicht genug Stühle da waren.

Hintergrund Lebenslauf Dietmar Hopp 1940: Am 26. April kommt Dietmar Hopp in Heidelberg zur Welt. 1959: Abitur am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim. 1959/1960: Freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. 1960–1965: Studium der Nachrichtentechnik (Schwerpunkt Informatik) an der Technischen Universität [+] Lesen Sie mehr Lebenslauf Dietmar Hopp 1940: Am 26. April kommt Dietmar Hopp in Heidelberg zur Welt. 1959: Abitur am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim. 1959/1960: Freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. 1960–1965: Studium der Nachrichtentechnik (Schwerpunkt Informatik) an der Technischen Universität Karlsruhe. Abschluss Diplom-Ingenieur. 1966: Beginn der beruflichen Laufbahn im Software-Labor von IBM in Schönaich und als Systemberater bei IBM in Mannheim. 1967: Heirat mit Anneliese Zeuner, die er zuvor beim "Tanztee" im Sinsheimer Haus der Jugend kennengelernt hat. 1972: Kündigung des Angestelltenverhältnisses bei IBM. Gemeinsam mit Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector gründet Hopp die Startup-Firma, "Systemanalyse und Programmentwicklung" in Weinheim, die heutige SAP mit Sitz in Walldorf. 1972: Geburt des Sohnes Oliver Hopp. 1977: Der Firmensitz von SAP wird von Weinheim nach Walldorf verlegt. 1980: Geburt des Sohnes Daniel Hopp. 1980: SAP bezieht das erste eigene Gebäude im Walldorfer Gewerbegebiet. 1982: Zum zehnjährigen Jubiläum erreicht das Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 24 Millionen D-Mark. Mehr als 250 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten mit der SAP-Software. 1988: Das Software-Unternehmen wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und wagt den Gang an die Börse. Hopp wird zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Das Unternehmen gründet Landesgesellschaften in Dänemark, Schweden, Italien und den USA – und gewinnt den 1000. Kunden. 1989: Hopp steigt als Mäzen und Förderer bei seinem Heimatverein TSG Hoffenheim ein, für den er als Jugendlicher und Student selbst gespielt hat. 1995: Gründung der Dietmar Hopp Stiftung als gemeinnützige GmbH. Das Vermögen besteht überwiegend aus SAP-Aktien, die Hopp aus seinem privaten Besitz einbringt. Im selben Jahr wird die SAP-Aktie in den Deutschen Aktienindex aufgenommen. 1997: Eröffnung des Golf Club St. Leon-Rot. Hopp ist seitdem dessen Präsident. Im selben Jahr feiert SAP 25. Geburtstag –mit fast 13.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 6,02 Milliarden D-Mark. 1998: Hopp zieht sich aus dem SAP-Vorstand zurück und wird Vorsitzender des Aufsichtsrates (bis 2003). 1998: Er übernimmt die Adler Mannheim Eishockey GmbH. 1999: Eröffnung des Dietmar-Hopp-Stadions in Hoffenheim. 2003: Mit dem Rückzug Hasso Plattners aus dem SAP-Vorstand geht bei dem Konzern eine Ära zu Ende: Der letzte Mitgründer verlässt die Geschäftsführung. Er folgt Dietmar Hopp als Aufsichtsrats-Vorsitzender. 2005: Hopp zieht sich endgültig aus dem SAP-Aufsichtsrat zurück. 2005: Eröffnung der Mannheimer SAP Arena. 2008: Bundesliga-Aufstieg der TSG Hoffenheim. 2009: Eröffnung der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena (heute PreZero-Arena). 2015: Seit 1. Juli 2015 ist Hopp Mehrheitsgesellschafter der Hoffenheimer Spielbetriebs GmbH. 2020: SAP ist heute der größte Softwarekonzern Europas und, gemessen an der Marktkapitalisierung, das wertvollste Unternehmen im DAX. Rund 440.000 Kunden in 180 Ländern nutzen SAP, der Konzern hat mehr als 100.000 Mitarbeiter und erreichte 2019 einen Umsatz von 27,55 Milliarden Euro. Privates: Dietmar Hopp lebt gemeinsam mit seiner Frau Anneliese, die er 1967 auf dem Heidelberger Schloss heiratete, in Walldorf. Sohn Oliver Hopp leitet unter anderem das Golfresort in Terre Blanche/Südfrankreich und hat 2013 die Hopp-Foundation gegründet, Daniel Hopp ist Geschäftsführer der Mannheimer SAP Arena. Dietmar Hopp erfreut sich an zwei Enkeln. Hopp hält noch mehr als fünf Prozent an SAP. Sein Privatvermögen wird laut US-Wirtschaftsmagazin Forbes auf rund 13,5 Milliarden Euro (Stand März/April 2020) geschätzt. jog/kla

Hierarchien gab es damals nicht", erzählt Rainer Kaiser, der heute 72 Jahre alt ist. Vor 50 Jahren lernte er Dietmar Hopp bei ICI kenne, der "Wiege der SAP", wie er es nennt. 1982 wechselte er zur SAP, im Gepäck einen Prototyp eines Personalsystems, mit dem er in einem kleinen Team um Klaus Tschira das Personalwirtschaftssystem SAP R/2 RP aufbaute. "Alle waren gleich", sagt er in Erinnerung an die Anfangszeit. "Wer die bessere Idee hatte, setzte sich durch – nicht der Vorgesetzte."

Die Gründer seien allesamt Visionäre gewesen, meint Hans-Dieter Scheuermann (67), der 1978 nach dem Mathematikstudium als 40. Mitarbeiter bei SAP anfing. Die Ideen hätten alle zusammen entwickelt. Doch – aus fachlicher Sicht – sei Hopp klar der Anführer gewesen. Rainer Kaiser beschreibt Hopp, mit dem er bis heute befreundet ist, als "absoluten Leader", als "Treiber dieser Firma".

Es ist viel von Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber die Rede. Die Türen von "Vadder Hopp", wie sie ihn damals nannten, standen immer offen. Schon früh wurden die Mitarbeiter über Aktien am Unternehmen beteiligt.

Hopp habe von Anfang an hohes Vertrauen in die Mitarbeiter gehabt, erzählt Kaiser – und so ein Umfeld geschaffen, in dem sie angstfrei Ideen entwickeln konnten. Auch Fehler tolerierte er. "Dadurch hat er Kreativität frei gesetzt."

Auch eine Kontrolle der Arbeitszeit gab es bei SAP nicht. Aus Kaisers Sicht revolutionär zu damaligen Zeit. Reihenweise seien Personaler anderer Unternehmen bei der jungen Firma zu Gast gewesen, um zu erfahren, wie das funktioniere. "Wenn das Wetter es zuließ, ging man auch mal morgens joggen und dann mit freiem Kopf an die Arbeit", erinnert sich Kaiser. Andererseits hätten die überwiegend jungen Kollegen abends manchmal lange bei einer Pizza zusammengesessen, zum Teil auch die Nacht durchgearbeitet. "Wenn einem solches Vertrauen entgegengebracht wird, will man das nicht enttäuschen", meint er. "Vielleicht hängt man sich deshalb noch mehr rein."

Durch diese Art des gemeinsamen Arbeitens entstand auch eine enge Verbundenheit. "Das größte Lob für uns Mitarbeiter war es, wenn wir bei Dietmar Hopp zum Bratkartoffelessen eingeladen wurden", erzählt Scheuermann. Auch aus Kaisers Sicht haben persönliche Beziehungen und Bindungen bei SAP immer eine wichtige Rolle gespielt.

Rainer Kaiser mit Dietmar Hopp. Foto: zg

Gestärkt wurde das von Anfang an durch gemeinsamen Sport. Hopp habe die Firma mit Sportsgeist geführt, sagt Scheuermann. "Er war ein bisschen der Spielführer für uns alle."

Die Mitarbeiter spielten gemeinsam Fußball, Volleyball oder Tennis, alles kostenfrei. Und gerne auch im Wettbewerb der Teams gegeneinander: "Es gab eine Hasso-Fraktion und eine Dietmar-Fraktion", erinnert sich Kaiser – je nachdem, zu wessen Unternehmensbereich man gehörte. Beide Gruppen maßen sich immer wieder spielerisch: in Bezug auf den unternehmerischen Erfolg und auf dem Sportplatz.

Kaiser zufolge waren sie beseelt von der Idee, an der sie gemeinsam arbeiteten. "Wir haben daran geglaubt und sind zusammen gewachsen." Sie spürten, dass etwas Großes entstehen könnte. Doch dass die Firma so explodierte, das sei nicht absehbar gewesen. Vom rasanten Wachstum wurden sie alle überrascht.

Am Anfang stand eine Produktidee – nicht der Plan, ein globales Unternehmen aufzubauen. Doch die Kunden, die zwar aus der Region kamen, zum Teil aber bereits weltweit agierten, nahmen SAP mit. "Die wollten natürlich, dass unsere Systeme auch in Österreich, der Schweiz, in den USA oder in China verfügbar waren", erklärt Kaiser. Also folgte SAP auf diese Märkte. Heute hat der Konzern mehr als 440.000 Kunden in 180 Ländern.

Maßgeblichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte hat Hopp, der das Unternehmen von 1988 bis 1998 führte und bis 2003 dem Aufsichtsrat vorsaß. Das Handelsblatt kürte ihn vor einigen Jahren zum besten Manager der Dax-Geschichte.

Die Gründer 1990: Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira und Hasso Plattner. Foto: zg

Bei allem Wachstum, bei allem Erfolg habe SAP – hätten gerade auch die Gründer – immer darauf geachtet, dass die SAP-Kultur stabil geblieben sei, betont Kaiser. "Im Mittelpunkt steht der Mensch, der wichtigsten Ressource gerade in einem Softwareunternehmen. Das ist im Unternehmen stark verankert."

Großartige Leistungen müssen belohnt werden. Das ist das Credo bei SAP bis heute. Schon immer hatte das Management den Mitarbeitern viele Vergünstigungen zugestanden – und Betriebsräte daher als überflüssig erachtet. Entsprechend vehement versuchte Hopp im Jahr 2006 drei Mitarbeiter davon abzuhalten, ein solches Gremium mit Unterstützung der IG Metall durchzusetzen. Er sendete einen Brandbrief an die Belegschaft und fragte: "Wollen Sie von Leuten vertreten werden, die ihre Anweisungen von außerhalb erhalten?"

Den Betriebsrat konnte er nicht verhindern. Der Hochachtung, die ihm im Unternehmen entgegengebracht wird, hat das keinen Abbruch getan.

SAP ist besonders: Fest verwurzelt in der Region und doch global. Ein bodenständiges IT-Unternehmen. Hopp sei es immer gelungen, das Bewährte und den Fortschritt zu verbinden, meint Kaiser.

Er selbst war zuletzt Leiter des Produktvertriebs in Deutschland, bevor er vor zwölf Jahren in den Ruhestand ging – allerdings nicht so ganz: "Einmal SAP, immer SAP", sagt er. "Wir hatten die Chance: Wir konnten mit an diesem Erfolg arbeiten, ein Teil dieser Geschichte sein." Zu einer solchen Entwicklung gehöre sicherlich Glück – aber auch die richtigen Führungspersönlichkeiten.