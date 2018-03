In der Steilkurve: Gestern wurde der elektrische Stadtbus Citaro erstmals auf der Teststrecke der Daimler AG in Stuttgart vorgestellt. Gebaut wird er ab Jahresende in Mannheim. Foto: dpa

Von Daniel Bernock

Stuttgart. Weltpremiere in der von Abgasen geplagten Stadt Stuttgart: Aus ganz Europa waren gestern Vertreter von Fachmagazinen angereist, um den elektrischen Stadtbus Citaro zu bestaunen. In der Carl-Benz-Arena - der Namensgeber des Stadions hat passenderweise nicht nur das Auto, sondern auch den Omnibus erfunden - zeigte Daimler den E-Citaro, der von Evobus im Mercedes-Benz-Werk in Mannheim ab Ende des Jahres gefertigt wird.

Hartmut Schick, Chef der Bus-Sparte, betonte, dass E-Mobilität dazu beitragen könne, die Städte lebenswerter zu machen. Den "ersten elektrischen Stadtbus mit Stern" habe das Unternehmen nicht überstürzt auf die Straße bringen wollen. Daher habe Daimler das Fahrzeug über Jahre verbessert und getestet: in Finnland bei Schnee und minus 20 Grad Celsius, in Spanien bei 35 Grad Celsius und steilen Hängen. "Dieser Bus setzt neue Standards", sagte Schick. Er sei "ausgereift und effizient - ein reiner Mercedes", so der 56-Jährige. Damit reagierte Schick auf die Kritik, dass sich die Stuttgarter zu lange Zeit gelassen hätten, einen elektrischen Stadtbus auf den Markt zu bringen. Von der Konkurrenz fahren elektrische Busse bereits in mehreren europäischen Städten.

Der erste Kunde des E-Citaro ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), im Herbst soll das Fahrzeug, in das rund 80 Fahrgäste passen, dann in der Metropolregion unterwegs sein.

Gefertigt wird der Bus in Mannheim, wo Evobus rund 3440 Mitarbeiter beschäftigt. Der Elektrobus wird auf der selben "Produktionsstraße" gefertigt wie die Diesel-Modelle. Dabei dauert die Produktion eines Elektro-Busses noch deutlich länger als die Fertigung eines Diesel-Fahrzeugs. Als Grund nannte Daimler die Besonderheiten, die mit der neuen Technologie einhergehen. So sind viele Module auf das Dach des Fahrzeugs gewandert, das höhere Gewicht, das vor allem durch die schweren Batterien entsteht, führt zudem dazu, dass die Achsen anders konzipiert sind. All die technischen Änderungen schlagen sich auch im Preis nieder. Laut Daimler ist der E-Citaro "deutlich" teurer als die Diesel-Variante. Laut Bus-Chef Schick wird die Produktionsmenge in Mannheim individuell an die Nachfrage angepasst. Wie viele Bestellungen das Unternehmen erwartet, gab Schick gestern nicht bekannt. Daimler geht jedoch davon aus, dass bis zum Jahr 2030 rund zwei Drittel aller Stadtbusse über alternative Antriebe verfügen werden - und dann dank Strom aus erneuerbaren Energien emissionsfrei unterwegs sind.

Allerdings gab Schick zu bedenken, dass ein Umstieg der Kunden auf E-Mobilität im öffentlichen Nahverkehr viele Jahre brauche. Themen wie die Ladeinfrastruktur, das Flottenmanagement und die Einsatzgebiete der E-Busse müssten erst erarbeitet werden. Daimler bietet Städten, die auf elektrische Busse umsteigen wollen, daher eine individuelle Beratung an, arbeitet etwa aus, auf welchen Linien die Elektrobusse überhaupt zum Einsatz kommen können. Denn wohingegen ein moderner Diesel-Bus den ganzen Tag unterwegs sein kann, fährt der elektrische Citaro je nach äußeren Bedingungen lediglich rund 150 Kilometer rein elektrisch. Dann müssen die Batterien des Fahrzeugs im Depot oder bei einer Zwischenstation wieder aufgeladen werden - im Idealfall dauert das rund eine Stunde. Trotz der im Vergleich zum Diesel noch niedrigen Reichweite können laut Daimler bereits heute rund 30 Prozent der Buslinien in Städten mit Elektrobussen betrieben werden. Und schon in naher Zukunft sollen die Batterien auf dem Dach und im Heck des Busses durch eine neue Generation ersetzt werden, die Reichweite soll dann steigen.

Ein Abgesang auf die Diesel-Technologie war die gestrige Veranstaltung in der Carl-Benz-Arena jedoch nicht. Denn auch wenn in Westeuropa bis zum Jahr 2030 eventuell zwei Drittel der Stadtbusse mit alternativen Antrieben unterwegs sein könnten, so gab Schick zu bedenken, dass diese Entwicklung zum Beispiel in Asien oder in Afrika viel länger dauern würde. "Wir können daher nicht aufhören, den Diesel besser zu machen".

Und: Wer einen Diesel-Bus heute einsetze, brauche kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil: Mit einem Verbrauch von 0,5 Litern pro Passagier seien moderne Diesel-Stadtbusse "nicht von vorgestern, sondern hochaktuell", so Schick. Für ihn persönlich war es nach fast zehn Jahren als Bus-Chef der letzte große öffentliche Auftritt. Ende des Monats übernimmt Schick das Lkw-Geschäft in Asien. Sein Nachfolger wird der 47-jährige Till Oberwörder.