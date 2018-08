Von Daniel Bernock

Mannheim. Schon als Student konnte sich Till Oberwörder für schweres Gerät begeistern. Um sich etwas dazu zu verdienen, fuhr der gebürtige Hamburger in den Semesterferien mit einem Gabelstapler Waren im dortigen Hafen umher. Und auch heute, als Chef der Daimler-Bussparte, sieht Oberwörder seine Rolle nicht nur hinter dem Schreibtisch. Einen Stadt- oder Reisebus muss man mal gefahren sein, um bei den Diskussionen um Details bei Neuentwicklungen mitreden zu können, ist er überzeugt. "Ansonsten ist das nicht echt", sagt der 47-Jährige im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk im Gespräch mit der RNZ. Noch heute setzt er sich ab und zu hinters Steuer und dreht ein paar Runden.

Als "Anpacker" zögerte er nicht lange, als er 2012 zur Daimler-Tochter kam, und machte den Bus-Führerschein. Den Spaß sieht man ihm an, wenn er sich für den Fotografen hinter das Steuer eines fabrikneuen Stadtbusses setzt. "Ich fasse Dinge einfach gerne an."

"Aufbruchstimmung" im Werk

Der Bus, der zusammen mit fünf anderen in der Auslieferungshalle in Mannheim steht, wird in den kommenden Tagen nach Norddeutschland fahren und dort für die Verkehrsbetriebe einer mittelgroßen Stadt unterwegs sein. Viele Kunden kommen mit ihren Fahrern extra nach Mannheim, um die Busse abzuholen - und um einen Blick in das Werk zu werfen. Wer Busse fährt oder diese baut, der begeistert sich auch dafür.

Das merkt man auch rund um das Mannheimer Werk, hier, wo an manchen Gebäuden noch die alten Schriftzüge Benz & Cie. zu sehen sind. Wie sehr sich die Mannheimer mit "dem Benz" identifizieren, zeigten jüngst die Verärgerungen in der Stadt, als eine große Leuchtreklame in Form eines Mercedes-Sterns von einem Wohngebäude entfernt wurde.

Doch auch wenn das Werk eine lange Tradition hat, tut sich hier aktuell sehr viel. In den Werkshallen laufen die Vorbereitungen, ab Ende des Jahres soll hier neben der Dieselvariante auch eine elektrische Version des bekannten Citaro-Stadtbusses produziert werden. Es sei eine gewisse "Aufbruchsstimmung" zu spüren, sagt Oberwörder, der seit April Leiter der Bussparte ist. Seinen Vorgänger, Hartmut Schick, hat es nach Asien verschlagen, dort verantwortet er das Lkw-Geschäft für die Stuttgarter.

Daimler setzt enorme Hoffnungen auf das elektrische Modell, das in den vergangenen Monaten mit großen Feiern der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Denn gerade mit den aktuellen Diskussionen um Luftreinheit in den Städten gibt es einen Bedarf an sauberem Nahverkehr. Das merkt man auch in Mannheim: "Die Nachfrage ist hoch", sagt Oberwörder. Die Bussparte profitiert hier von den Diskussionen um Luftreinheit nach dem Diesel-Skandal in der Pkw-Branche - der mit Volkswagen begann und mit dem auch Daimler zu kämpfen hat.

Wie hoch der Anteil von elektrisch betriebenen Bussen in den Städten in Zukunft sein wird, muss sich erst noch zeigen. Einer der ersten Kunden des neuen Busses ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, in den nächsten Monaten sollen in der Region die Fahrten starten.

Dass der erste "Live-Betrieb" mit Fahrgästen vor den Toren des Mannheimer Werkes passieren wird, "ist kein Zufall", gibt Oberwörder zu. In Mannheim wird man den Betrieb genau verfolgen - und bei Problemen sind Mitarbeiter schnell in der Nähe. Oberwörder selbst hat in Mannheim und in Neu-Ulm ein Büro - die meiste Zeit verbringt er aber unterwegs, besucht weltweit Kunden und Standorte. In Neu-Ulm baut der Konzern Reisebusse der Marke Setra.

Aktuell kann der E-Bus mit seiner Reichweite von 150 Kilometern laut Daimler bereits bis zu 30 Prozent der Linien in den Städten abdecken - je nach "individuellen örtlichen Voraussetzungen", sprich Länge der Fahrstrecke, Anzahl der Fahrgäste, Topografie etc. Im Laufe der nächsten Jahre soll diese Zahl bis auf 90 Prozent wachsen, die Reichweite der Busse soll dann bis auf 270 Kilometer zulegen. Mithilfe eines sogenannten Range-Extenders, einer Brennstoff-Zellen-Vorrichtung, die die Reichweite verlängert, sollen langfristig bis zu 400 Kilometer elektrisch drin sein.

In Sachen Batterieleistung und damit höhere Reichweite werde sich noch viel tun, ist sich der Manager sicher. Das dürfte langfristig auch den Preis des E-Citaro senken. Derzeit kostet der Bus in der Anschaffung das Zwei- bis Zweieinhalbfache der Dieselversion. Über den Lebenszyklus gesehen seien die Gesamtbetriebskosten des E-Citaro jedoch bereits mit einem Diesel vergleichbar.

E-Bus mehr als doppelt so teuer

Das Unternehmen will sich bisher nicht zu den geplanten Stückzahlen äußern, Oberwörder glaubt allerdings fest an einen großen Erfolg des E-Citaros: "Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt." Und die Stadt soll nach dem Willen aller ein attraktiver Raum zum Leben sein. Das beinhalte neben sauberer Luft auch weniger Geräuschbelästigung.

Eine Fahrt in einem E-Citaro, der im Mannheimer Werk auf der gleichen Montagelinie wie die Diesel-Version gebautwerden soll, habe "Erholungscharakter", ist sich Oberwörder sicher. Von diesem Gefühl - lautloses Fahren und ruckelfreies Beschleunigen - würden auch die Fahrgäste schnell begeistert sein.

Was seiner Meinung nach in Deutschland noch zu selten anzutreffen ist: eine eigene Busspur in staugeplagten Innenstädten. Im Ausland hätten es schon viele Städte vorgemacht. Das würde die Attraktivität des Verkehrsmittels steigern.