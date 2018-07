Mannheim. (dbe) Zwiespältiges Bild in der Daimler-Bussparte. Wie Till Oberwörder, Chef von Daimler Buses, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz sagte, gab es im ersten Halbjahr einerseits einen Rückgang bei den Reisebussen, bei den Stadtbussen habe es hingegen einen Anstieg gegeben. Die Daimler-Tochter produziert die Fernbusse im Werk Neu-Ulm, die Stadtbusse werden im Mannheimer Mercedes-Benz-Werk gebaut - von fast 3500 Mitarbeitern.

Insgesamt lag der Absatz von Daimler Buses von April bis Juni mit 7500 Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres. In Deutschland verkaufte die Bussparte mit 700 Einheiten 100 weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um rund zehn Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, der Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um circa 15 Prozent auf 66 Millionen Euro zurück. Die Umsatzrendite sank von 6,4 Prozent auf 6,1 Prozent, liegt nach Aussage von Oberwörder allerdings noch im Zielniveau.

Als Grund für die gesunkene Profitabilität nannte der neue Chef der Bussparte, der seit April den Posten innehat, einen "ungünstigen Produktmix." So seien mehr Fahrgestelle verkauft worden und weniger Komplettbusse, an denen Daimler mehr verdient. Zudem seien die Kosten "inflationsbedingt" gestiegen.

Auch bei den Währungen, die Busse werden weltweit verkauft, hatte Daimler mit Gegenwind zu kämpfen. Hoffnungsvoll sieht Oberwörder auf die zweite Jahreshälfte. Bis Jahresende soll der E-Citaro, ein rein elektrischer Stadtbus, in Mannheim in die Serienfertigung gehen. Im Werk Neu-Ulm läuft die Produktion des neuen Setra Doppelstock-Reisebusses an. Mit diesen neuen Produkten soll der Absatz im zweiten Halbjahr anziehen.

Positiv äußerte sich am Donnerstag Andreas Moch, Standortverantwortlicher des Mercedes-Benz Werks in Mannheim, wo auch Lkw-Motoren hergestellt werden. "Wir blicken bei Daimler Trucks auf ein gutes erstes Halbjahr zurück." Mit fast 238.000 Einheiten sei der Absatz um 13 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr rechnet Moch mit einem Absatz ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau.