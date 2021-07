Von Matthias Kros

Heidelberg. Mitte Juni hatte das Biotechnologieunternehmen Curevac, dessen Hauptaktionär SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, die Börse geschockt, als es unerwartet schwache Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes veröffentlichte. Der Aktienkurs brach in der Folge um rund 50 Prozent ein und hat sich bislang nicht davon erholt. Vier Top-Manager des Tübinger Unternehmens, an dem auch der Bund beteiligt ist, verdienten dennoch Millionen mit ihren Aktien, die sie Ende Juni gleichzeitig verkauften. Nach Recherchen des Wirtschaftsportals "Business Insider" erlösten sie damit insgesamt 32 Millionen Euro. Die Aktienverkäufe seien nur wenige Tage nach den ersten schlechten Studienergebnissen der Börsenaufsicht in den USA gemeldet worden, wo Curevac seit August 2020 börsennotiert ist.

Üblicherweise verhalten sich Vorstände bei ihren Aktiengeschäften antizyklisch, da sie ihre Unternehmen besser kennen als andere. Das heißt, sie verkaufen häufig Aktien, wenn die Kurse hoch sind. Eine Curevac-Sprecherin sagte am Dienstag auf RNZ-Anfrage aber, dass "keinerlei logische Kausalität zwischen den beschriebenen Transaktionen und aktuellen Firmenentwicklungen bei Curevac" bestehe. Die Manager hätten auch nicht den Glauben in ihr eigenes Unternehmen verloren: "Unsere Vorstände sind weiterhin vollständig von Curevac und unserer Technologie überzeugt und widmen sich mit aller Energie der Weiterentwicklung unseres Unternehmens". Diese ist allerdings kaum vorhersehbar: Fraglich ist, ob Curevac trotz schlechter Daten zumindest eine Teilzulassung für seinen Impfstoff bekommt.