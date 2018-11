Von T. Strünkelnberg und R. Krüger

Hannover. Nach über 30 Jahren ist die Cebit Geschichte: Die einst weltgrößte Computershow wird eingestellt. Rückläufige Buchungen für 2019 erhöhten zuletzt den Druck auf die Deutsche Messe AG. Die deutsche Wirtschaft habe in den vergangenen Jahren immer wieder thematische Überschneidungen der Cebit und der weitaus größeren Hannover Messe beklagt, sagte Deutsche-Messe-Vorstandschef Jochen Köckler.

Darüber hinaus ist Digitalisierung der Megatrend der meisten Branchen - und damit der meisten Messen. Eine Messe wie die Cebit stoße daher auf sinkende Nachfrage. Der Metallarbeitgeberverband Niedersachsenmetall sprach von einem "Schlag ins Kontor", der Branchenverband Bitkom bedauerte die Entscheidung.

Hintergrund Cebit als Spiegel der technischen Etwicklung Die Computer-Messe Cebit war im Laufe ihrer 32-jährigen Existenz auch ein Spiegelbild der technischen Entwicklung. 1986: Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP) lässt sich strahlend vor einer futuristischen Bildtelefon-Zelle von Sony ablichten. 1992: In Hannover wird [+] Lesen Sie mehr Cebit als Spiegel der technischen Etwicklung Die Computer-Messe Cebit war im Laufe ihrer 32-jährigen Existenz auch ein Spiegelbild der technischen Entwicklung. 1986: Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP) lässt sich strahlend vor einer futuristischen Bildtelefon-Zelle von Sony ablichten. 1992: In Hannover wird ein europäisches Mobilfunknetz nach dem Standard Global System for Mobile Communications (GSM) angekündigt. 1995: Microsoft-Chef Bill Gates stellt Details seines neuen Betriebssystems Windows 95 vor. 1996: Die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth (CDU) informiert sich über das einstige Zukunftsthema "Surfen im Internet". 1997: Die US-Firma Progressive Networks kündigt den Dienst "RealVideo" an, der Fernsehen über das Internet erlauben sollte. 1998: Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) schaut sich durch eine 3D-Brille das Bild eines menschlichen Herzens an. 2000: Das Unternehmen Höft & Wessel präsentiert ein "Webpanel"; mit dem "skeye.pad" sollte man über eine Mobilfunkverbindung drahtlos im Internet surfen können. 2001: IBM zeigt in Hannover seine "Smart Watch" - eine klobige Armbanduhr, die Kontakt zu Computern und Mobiltelefonen aufnimmt sowie Kalender und Adressbuch enthielt. 2002: Vodafone kündigt in Hannover den Start der Infrastruktur für die dritte Mobilfunkgeneration UMTS an. 2010: Bundeskanzlerin Angela Merkel bestaunt die erste Datenbrille. 2013: Merkel zeigt in Hannover stolz ihr abhörsicheres Kanzlerinnen-Handy, das ihr die Firma Secusmart überreicht. 2014: Wikipedia-Gründer Jimmy Wales erklärt auf der Cebit seine Expansionspläne für die von ihm gegründete Online-Enzyklopädie. 2017: Merkel sichtet mit dem damaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe die ersten Drohnen auf der Cebit.

Wie geht es weiter? Die "industrienahen Digitalthemen" sollen in die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, eingebunden werden. Und der Rest? Dafür sind nach Veranstalterangaben Fachveranstaltungen geplant, die sich "gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen" richten sollen.

Dabei hatten die Organisatoren im Sommer noch vergeblich versucht, die Cebit als "Europas führendes Digital-Event" neu zu positionieren. Insgesamt lockte die Cebit in neuem Gewand aber nur 120.000 Menschen aufs Messegelände - noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern. Dennoch zogen die Cebit-Macher noch ein positives Fazit für ihr neues Konzept: Erstmals war die Messe in runderneuertem Gewand mit Festival-Charakter an den Start gegangen. Messe-Vorstand Oliver Frese sagte damals, alle Ziele seien erreicht worden.

Zu besten Zeiten um die Jahrtausendwende hatte die Messe noch bis zu 800.000 Besucher gezählt, dann ging die Kurve kontinuierlich nach unten. Ein Grund war dafür auch hausgemacht: Die Cebit wollte sich zu den Hoch-Zeiten des Personal Computers immer wieder von den als "Beutelratten" verschmähten Privatbesuchern trennen und speziell auf Business-Kunden ausrichten. Unterhaltungselektronik wie Spielekonsolen war nicht mehr gern gesehen. Und nicht zuletzt zog auch die stetig wachsende Mobilfunkmesse Mobile World Congress nach ihrem Umzug von Südfrankreich nach Barcelona immer mehr Kunden aus der Telekommunikations-Branche ab.

Die alte und neue Cebit seien nicht zu vergleichen, betonte Frese Mitte Juni. Aussteller und Partner seien allesamt zufrieden gewesen. In wirtschaftlichen Zahlen spiegelte sich diese Begeisterung allerdings nicht unbedingt wider: Event statt Messe, Streetfood statt Bratwurst - das funktionierte offensichtlich nicht.

Erstmals hatte die Cebit im laufenden Jahr im Juni statt im März stattgefunden. Roboter und autonome Fahrzeuge wurden präsentiert, der Walldorfer Software-Konzern SAP trug mit einem 60 Meter hohen Riesenrad zur lockeren Atmosphäre bei und spendierte der Messe ein neues Wahrzeichen. Andere große Messe-Kunden wie Hewlett Packard Enterprise, Vodafone und Salesforce unterstützten den Angaben zufolge das neue Konzept. Microsoft aber hatte in diesem Jahr auf eine Cebit-Präsenz verzichtet.

Die Entscheidung bedeutet auch einen tiefen Einschnitt für Frese: Der Messechef bat den Aufsichtsrat um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember - das Gremium erfüllte seinen Wunsch. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte: "Der digitale Wandel findet inzwischen überall statt, auch auf allen anderen Messen. Die Cebit ist insofern ein Opfer des eigenen Erfolges", sagte er. "Ein wichtiges Kapitel der Messen in Hannover geht zu Ende, und das ist sehr schade."

Wenngleich der Start der Messe im Jahr 1986 unter keinem guten Stern stand. Ihre Premiere wurde von einem Todesfall überschattet. Der Unternehmer Heinz Nixdorf brach auf einer Messe-Party auf der Tanzfläche mit einem Herzinfarkt zusammen und starb.