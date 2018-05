Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Man kann nicht nicht kommunizieren." Dieser Satz stammt vom Kommunikationswissenschaftler und Bestsellerautor ("Anleitung zum Unglücklichsein") Paul Watzlawik. Denn auch Schweigen kommt bei aufmerksamen Beobachtern als Aussage an. Dies gilt ganz besonders für Personen, die im Rampenlicht stehen. Auch für die Stars am geldpolitischen Firmament, wie der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank oder der amerikanischen Notenbank Fed. Ganz aktuell: Die am Mittwoch verkündete Leitzins-Konstanz der Fed wird hinterfragt und gedeutet. Steckt da vielleicht eine versteckte Drohung in den Formulierungen des Fed-Bosses Jerome Powell?

Diesem Thema widmete sich jüngst im Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung der Bundesbank-Chef Jens Weidmann im Rahmen der ZEW-Veranstaltungsreihe "Wirtschaftspolitik aus erster Hand". Doch nicht aus "erster Hand" stammen die Informationen, welche an den Börsen dieser Welt Euphorie oder Beben auslösen können, sondern aus "oberstem Mund" der Geldwächter. Es wird geredet und verschwiegen. In offiziellen Reden, Pressekonferenzen und Interviews. "So genannte EZB-Watcher achten dabei auf jedes Wort", so Weidmann. Es wird registriert und gedeutet, Abweichungen zu früherem Gesagten werden seismografisch registriert.

Und Weidmann meint, dass in den guten alten Zeiten weniger über Geldpolitik geredet wurde. Das war, "man könnte fast sagen intransparent". Notenbanken umgab die Aura des Geheimnisvollen wie Fort Knox. "The secrets of the temple" (Die Geheimnisse des Tempels, 1988 auf der US Bestsellerliste) drangen nur kryptisch verschlüsselt ans Tageslicht. Es handelte sich laut dem Geldtheoretiker Karl Brunner dabei um eine esoterische Kunst, zu der nur eingeweihte Eliten Zugang hatten. Und Esoterik passt zur Unfähigkeit, sich verständlich zu artikulieren. Passend dazu hatte der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan einmal formuliert: "Wenn Ihnen meine Aussagen ungewöhnlich klar erscheinen, haben Sie mich zweifellos missverstanden".

An dieser Stelle muss zwangsläufig ein kurzer Absatz über den Meister des "Greenspeak", Alan Greenspan, eingefügt werden. Ganze Sendungen und Rate-Quizshows der USA widmen sich diesem "unerträglich undurchsichtigen" Redner, der stets bemüht war die Wahrheit zu sagen - aber in einer Kryptik seiner Sätze, die eine "konstruktive Vieldeutigkeit" in sich trugen, so Greenspan über Greenspan. Als syntaktisch gewagte Satzmonster wurden seine Einlassungen empfunden, dabei waren sie auch seiner Angst geschuldet, falsch verstanden zu werden. Für einen Chef der Fed ist es immer noch besser, sich dem Vorwurf der Intransparenz auszusetzen, als dem Vorwurf der Inkompetenz.

Mit Kommunikation lässt sich also Geldpolitik machen, sagt Weidmann. Denn erfolgreiches Wirtschaften bedeutet vorausschauendes Handeln. Mit Aussagen über die mittelfristige Zukunft aus berufenem Mund lassen sich Erwartungen steuern. Und dass Aussagen aus "berufenem Mund" ernster genommen werden als solche vom Nachbarn, wissen Kommunikationswissenschaftler seit der französische Philosoph Michel Foucault seine Ordnung des Diskurses zu Papier brachte. Und wessen Mund könnte in Sachen Geldpolitik berufener sein als die der Notenbankchefs.

Von der Diskrepanz zwischen Inflationsziel (Wunsch) und Inflationserwartung (Voraussage) ist es nicht weit zur Inflationssteuerung. Die Kommunikation der Geldpolitik strahlt aus auf die Finanzmärkte, das Verhalten der Finanzmärkte wirkt zurück auf die Geldpolitik.

Wie der Affe des Nobelpreisträgers Paul Samuelson, der sich erstmals im Spiegelbild sieht und glaubt, er gewinne daraus neue Informationen. Dabei betrachtet er nur sein Spiegelbild. Doch zu oft um die Ecke denken und das Verhalten des Gegenüber mit einzukalkulieren führt zu einer kommunikativen Endlosschleife. Fazit: Die Notenbanken sollen sich nicht zum Affen machen, aber auch nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Denn, "Je leiser die Zentralbanken sprechen, umso weiter werden sich die Marktteilnehmer nach vorne lehnen, um besser zu hören", so der südkoreanische Geldpolitiker Hyun Song Shin.