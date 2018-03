Heidelberg. (dbe) Ein Börsengang des Wissenschaftsverlags Springer Nature steht womöglich schon in naher Zukunft an. Wie die RNZ aus informierten Kreisen erfahren hat, soll der Gang aufs Parkett bereits in zwei bis drei Wochen stattfinden. Auf Anfrage hieß es von Springer Nature am Montag: "Gemeinsam mit unseren Anteilseignern prüfen wir Möglichkeiten für unsere unternehmerische Weiterentwicklung und für einen erwartbaren Exit der Private Equity-Investoren - eine dieser Möglichkeiten ist ein Börsengang", so das Unternehmen. Hierbei handle es sich aber lediglich um vorläufige Überlegungen, es seien noch keine Entscheidungen getroffen worden.

Der Verlag Springer Nature gehört mehrheitlich der Holtzbrinck Verlagsgruppe, die 53 Prozent der Anteile hält. Der Rest gehört BC Partners, einem Beteiligungsunternehmen aus London. Springer hat seinen Sitz in Berlin, in Heidelberg beschäftigt der Verlag etwa 880 Mitarbeiter.

Noch am Wochenende hatte sich der Springer-Natur-Chef Daniel Ropers in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zu dem Thema geäußert. Er halte einen Börsengang des Wissenschaftsverlags für einen "logischen Schritt", so Ropers. Das Unternehmen schaue sich daher die Optionen an. Es sei jedoch zu früh, um zu sagen, ob nach allen Überlegungen ein Börsengang folge. Schon seit längerer Zeit wird der Verlag als Börsenkandidat gehandelt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sollen mit dem Erlös aus dem Börsengang unter anderem Schulden abgebaut werden. 25 Prozent der Anteile sollen in den Streubesitz gehen, Holtzbrinck werde nach Reuters-Angaben seine Beteiligung auf 40 Prozent reduzieren.

Springer Nature ist im Jahr 2015 aus der Fusion von Springer Science und Macmillan Science & Education entstanden, eine Holtzbrinck-Tochter, die das Wissenschaftsmagazin "Nature" verlegt.

Nach dem Börsengang der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers und der für Freitag geplanten Erstnotierung der Deutschen-Bank-Tochter DWS wäre ein Börsengang des Springer-Nature-Verlags der dritte milliardenschwere Börsengang in diesem Jahr. Den Börsengang der DWS hatte die Deutsche Bank nach vorne geschoben. Wegen der unsicheren Situation an der Börse wollen die Firmen keine Zeit verlieren.

Im Springer-Nature-Verlag erscheinen rund 3000 Zeitschriften und Magazine sowie jährlich circa 12.000 Buch-Neuerscheinungen. Weltweit hat der Konzern über 50 Standorte. Springer war in der Vergangenheit im Besitz mehrerer Private-Equity-Unternehmen. 2003 verkaufte Bertelsmann den Verlag an die Investoren Cinven und Candover. 2009 ging Springer an EQT und GIC, 2013 kaufte das Beteiligungsunternehmen BC Partners Springer für 3,3 Milliarden Euro.