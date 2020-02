Mannheim. (dpa-lsw) Aktionärsvertreter fordern den Aufsichtsrat des Industriedienstleisters Bilfinger erneut auf, rasch Ex-Vorständen wegen laxen Vorgehens gegen Korruption Schadenersatz abzuringen. "Wir erwarten, dass der Aufsichtsrat bis zur Hauptversammlung im Frühjahr endlich reinen Tisch gemacht hat", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW/Düsseldorf), Marc Tüngler, anlässlich der Jahres-Pressekonferenz des Mannheimer Unternehmens. Das belastende Thema müsse endlich abgeschlossen werden. Allerdings müsse die Zahlung angemessen sein: "Wir dulden weiterhin keinen Mickey-Mouse-Vergleich."

Bilfinger fordert wegen Versäumnissen im Kampf gegen Korruption von zwölf ehemaligen Vorstandsmitgliedern Schadenersatz. Darunter ist Hessens Ex-Ministerpräsident Roland Koch (CDU). Tüngler spricht von mehr als 100 Millionen Euro, wobei jeder Manager individuell, begleitet von einer Haftpflichtversicherung für Führungskräfte, mit dem Aufsichtsrat am Verhandlungstisch sitze.

Zwar war ein Antrag der DSW auf eine Sonderprüfung, bei der ein Rechtsanwalt untersuchen sollte, welcher Schaden durch das zögerliche Vorgehen des Aufsichtsrates entstanden ist, bei der Hauptversammlung im Mai 2019 gescheitert. "Der Druck bleibt aber weiter erhalten", sagte Tüngler.

Update: Donnerstag, 13. Februar 2020, 8.20 Uhr

Von Barbara Klauß

Mannheim. Die Einmischung von Anteilseignern ist man bei Bilfinger gewohnt. 2016 verkaufte der traditionsreiche Mannheimer Konzern sein Baugeschäft auf Betreiben des schwedischen Großaktionärs Cevian – was der Zerschlagung gleich kam. Nun erklärt der Investmentfonds ENA, der nach eigenen Angaben rund 10 Prozent der Anteile hält und damit nach Cevian (27 Prozent) der zweitgrößte Investor ist, Vorstand und Aufsichtsrat in einem Brief, wie er sich die Zukunft des Unternehmens vorstellt. Auch jetzt ist die Rede vom Verkauf von Unternehmensteilen. Und das, kurz bevor der Vorstandsvorsitzende Tom Blades am heutigen Donnerstag seine Pläne für den Industriedienstleister vorlegen will.

Seit seinem Antritt im Jahr 2016 versucht der britische Manager, den Konzern aus der Krise zu führen. Zuletzt blieben die Mannheimer jedoch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Das Margenziel werde man erst 2020 und damit ein Jahr später erreichen als geplant, teilte der Vorstandschef im November mit. Das Ziel einer Marge von fünf Prozent hatte Blades 2016 ausgegeben – auch, um das Vertrauen von Anlegern zurückzugewinnen.

Nun aber spricht Großaktionär ENA von Enttäuschung: Die Kommentare des Unternehmens bei der Veröffentlichung der Ergebnisse im November "waren unklar und boten den Anlegern keinen Trost".

Für den heutigen Kapitalmarkttag hatte Blades angekündigt, Investoren und Analysten mittelfristige Ziele zu präsentieren. Man habe hohe Erwartungen an diesen Tag, schreibt ENA dazu. Die Tatsache, dass der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden im nächsten Jahr auslaufe und die Diskussion um seine Verlängerung bevorstehe, "verleiht dieser Veranstaltung weitere Bedeutung".

Die Kritik an Blades und an der gesamten Unternehmensführung ist deutlich. Es bestehe eine große Skepsis gegenüber den Zielen des Managements, heißt es. "Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, um die Glaubwürdigkeit des Marktes und das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen."

Hierzu macht ENA konkrete Vorschläge. Etwa sich auf das margenstärkere Wartungsgeschäft zu konzentrieren und andere Unternehmensteile zu verkaufen. So solle Bilfinger die außereuropäischen Geschäfte (E & M International) sowie die Technologiesparte strategisch überprüfen "und die besten Eigentümer für jede einzelne Einheit finden". Das wäre eine weitere Verkleinerung des Unternehmens, das sich bereits vom Baugeschäft und der Immobiliendienstleistung getrennt hat.

Dem "Handelsblatt" teilte der Konzern mit: "Unser Ziel ist es, Wert für unsere Stakeholder zu generieren. Das gilt insbesondere für unsere Aktionäre." Das Management befinde sich seit Wochen im Austausch mit ENA und wolle am Donnerstag einen klaren Plan und Ziele vorlegen. "Wir begrüßen den Input jedes Anteilseigners."

Das traditionsreiche Unternehmen hat schwierige Jahre hinter sich. Zum einen hatten zahlreiche Zukäufe zu Problemen geführt. Zum anderen musste der Konzern in Folge von Korruptionsskandalen Millionenstrafen zahlen und stand für mehrere Jahre unter Aufsicht eines sogenannten Compliance-Monitors, der vom US-Justizministerium berufen worden war und die Regeltreue des Unternehmens überwachen sollte.

Seit 2013 hat der Konzern seinen jährlichen Umsatz von rund 8,4 auf 4,2 Milliarden Euro reduziert. Von mehr als 200 Tochtergesellschaften sind weniger als 80 übrig geblieben. Ende 2019 hatte Bilfinger rund 35.000 Mitarbeiter und damit etwa 23.000 weniger als 2011. Im November hatte Blades einen erneuten Personalabbau angekündigt, der auch die Zentrale in Mannheim trifft.

Am heutigen Donnerstag gibt Bilfinger die Jahreszahlen bekannt. Erwartet wird, dass das Unternehmen erstmals seit Jahren wieder einen Gewinn vorlegen könnte.