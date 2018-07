Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. In China sieht man bei der BASF ein großes Potenzial und baut dort einen großen Verbundstandort mit eigenem Steam-Cracker. Dass sich Europa weiter von der weltweiten Entwicklung neuer Gentechnik-Pflanzen durch die jüngst erfolgte Gesetzgebung zur Genschere selbst abhängt, findet man "schade".

Gegen Flüssiggas-Lieferungen aus den USA hat man trotz Beteiligung an der North Stream 2 Pipeline, die russisches Gas nach Europa bringt, erst einmal nichts. Die TDI-Anlage in Ludwigshafen wird nach technischen Problemen, die behoben sind, "ein bisschen teurer" als die kommunizierte eine Milliarde Euro.

Wer einen Weltkonzern leitet, der hat jede Menge Themen zu bearbeiten. Der neue BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller, der seit Mai die Geschicke des Konzerns leitet, hatte gestern bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen des Chemieriesen Gelegenheit all diese Themen anzusprechen.

Der Umsatz des Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 33,4 Milliarden Euro, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen stieg im gleichen Zeitraum um drei Prozent auf 4,87 Milliarden Euro, "vor allem in Folge des deutlich verbesserten Beitrags des Segments Öl und Gas", so Brudermüller.

Noch ein wenig deutlicher stiegen die beiden Kennziffern, vergleicht man nur das zweite Quartal mit dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Steigerungen beim Umsatz in Höhe von drei Prozent und beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen bei fünf Prozent.

Für den Anstieg machte Brudermüller vor allem höhere Preise verantwortlich, aber auch gestiegene Verkaufsmengen außer im Bereich "Performance Products". Währungseffekte zwischen Euro und US-Dollar wirkten hingegen negativ.

Beim Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte der Vorstandschef die prognostizierten Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2017. Nur die Vorhersage des Ölpreises korrigierte das Unternehmen am Freitag von 65 US-Dollar je Barrel auf einen jährlichen Durchschnittspreis von 70 US-Dollar je Barrel nach oben.

In China will der Konzern zehn Milliarden Euro in einen zweiten Verbundstandort investieren, den man zu 100 Prozent in eigener Regie bauen und betreiben wird. Der Erwerb strategisch wichtiger Unternehmensteile von Bayer soll im August zum Abschluss kommen. Die Vertragsunterzeichnung zur Fusion der BASF-Tochter Wintershall mit Dea wird in den kommenden Wochen angestrebt.

Die BASF soll 67 Prozent der Anteile erhalten, Letter One 33 Prozent. "Mittelfristig sei dafür ein Börsengang geplant", erklärte Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel. Die EU prüft weiterhin die geplante Übernahme eines Geschäftsbereichs von Solvay durch die BASF, wie Brudermüller ausführte.

Die Nettoverschuldung erhöhte sich mit Blick auf die anstehenden Akquisitionen innerhalb eines halben Jahres um 1,1 Milliarden Euro auf 12,6 Milliarden Euro. Darin stecken aber auch saisonale Gründe, wie Engel betonte. Im zweiten Quartal wird stets die Auszahlung der Dividende fällig. In diesem Jahr waren es rund drei Milliarden Euro.

Das mache sich bemerkbar. Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 43,1 Prozent. Mit Blick auf die Bezahlung des Kaufpreises für die Bayer-Unternehmensteile sagte Engel: "Die Finanzierung steht."

Bekanntlich hat sich die BASF mit ihrer "Grünen Gentechnik" schon vor Jahren aus Europa zurückgezogen. Man werde die Methode der Genschere in den USA nutzen, um bei Nutzpflanzen schneller und gezielter gewollte Mutationen auszulösen, und um damit für die Landwirtschaft effektivere Pflanzenarten zu erhalten, hieß es am Freitag.

"Das ist eine sehr vielversprechende neue Technologie, präzise und innovativ. In Europa hat sich erneut ein überhöhtes Vorsorgeprinzip durch gesetzt. Das wird einen neuen Schub der Biotechnologie in Richtung USA auslösen", glaubt Brudermüller.