Von Jasper Rothfels und Alexander Albrecht

Ludwigshafen. An den Tag der tödlichen Explosion bei der BASF kann Udo Scheuermann sich noch genau erinnern. Er sei in seinem Büro gewesen, als er den Knall gehört und die Rauchwolke gesehen habe, sagt der Ortsvorsteher im Ludwigshafener Stadtteils Oppau. "Ich bin dann in die Richtung gefahren, wo ich vermutet habe, dass da was ist, aber es war schon alles abgesperrt."

Also verfolgte der 72-Jährige von seinem Büro aus die Nachrichten über den Vorfall im nahen Landeshafen Nord, in dem Schiffe für die BASF be- und entladen werden. Aus der Entfernung wurde er Zeuge des schlimmsten BASF-Unglücks der vergangenen Jahrzehnte. Fünf Menschen starben, 28 wurden verletzt. Am kommenden Dienstag ist der erste Jahrestag des Unglücks, das bundesweit Aufsehen erregte und auch jetzt noch viele beschäftigt. "Das Thema ist immer noch akut", sagt Scheuermann.

Was damals passierte, schien relativ schnell klar zu sein. Warum es passierte, ist auch ein Jahr später noch ein Rätsel. Fest steht: Mitarbeiter einer Spezialfirma für Rohrleitungsbau waren schon vier Tage vor dem Unglück in einem etwa 20 Meter breiten Rohrgraben eingesetzt, in dem 38 Leitungen liegen für Dampf, Brunnen- und Abwasser sowie für brennbare Chemikalien. Im Auftrag der BASF sollten sie bei einer entleerten Leitung für "Propylen flüssig 95%" einen "Dehnungsbogen" austauschen, ein Element zum Spannungsausgleich.

Am 17. Oktober gegen 11.30 Uhr passierte es: Einer der Arbeiter, der schon seit mehreren Jahren immer wieder bei der BASF im Einsatz war, soll mit einer Trennscheibe eine etwa 20 Zentimeter rechts von dem Rohr liegende Leitung für "Raffinat I+II" angeschnitten haben, die gar nicht zum Sanierungsprojekt gehörte.

Darin floss ein brennbares Buten-Gemisch. Die BASF hält es nach früheren Angaben für möglich, dass die von der Trennscheibe erzeugten Funken das Gemisch entzündeten und so ein Brand entstand. Per Handlöscher sollen die Männer versucht haben, ihn in den Griff zu bekommen - vergeblich.

Als Werkfeuerwehrleute einen Wasserwerfer aufbauen wollten, um die Rohre zu kühlen, kam es zur Explosion. Sie entstand vermutlich in der Ethylen-Ferngasleitung, die etwa einen Meter neben dem Rohr für "Raffinat I+II" verlief. Das Stahlrohr mit der ein Zentimeter dicken Stahlwand barst, beide Enden schlugen Richtung Hafen, wo die Wehrleute standen.

Zwei von ihnen starben noch am Unfallort, ebenso der Matrose eines Tankschiffes. Ein dritter Feuerwehrmann starb zwölf Tage nach dem Unglück, ein vierter fast elf Monate später. Über dem Brand am Unglücksort stieg eine riesige Rauchsäule auf. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch der mutmaßliche Verursacher (siehe weiteren Artikel) wurde schwer verletzt.

Für den Chemiekonzern begann eine Zeit der Trauer, aber auch der Kritik. Die Explosion war der schwerste Vorfall in einer Serie von Pannen. Der hohe Vertrauensvorschuss, den die BASF sich erarbeitet habe, sei "zumindest in Teilen durchaus erschüttert", sagte der Ludwigshafener Feuerwehrdezernent Dieter Feid (SPD). Unternehmenschef Kurt Bock wies Spekulationen zurück, dass zu Lasten der Sicherheit gespart worden sei. Werksleiter Uwe Liebelt betonte, dass bei der Auswahl von Fremdfirmen "sehr hohe Standards" gelten. Man werde die Anstrengungen beim Thema Sicherheit aber "nochmals steigern". BASF und Stadt organisierten zudem zwei Bürgerdialoge.

Bock musste sich aber auch gegen Vorwürfe wehren, weil er bei zwei Pressekonferenzen im Anschluss an das Unglück nicht auftauchte, sondern Liebelt und seiner Vorstandskollegin Margret Suckale das Feld überließ. Zehn Tage nach der Explosion zeigte sich der BASF-Chef öffentlich bei einer Quartals-Pressekonferenz. Und kämpfte mit den Tränen, als er mit brüchiger Stimme sagte: "Ich weiß nicht, ob Sie abschätzen können, was das für unser Unternehmen bedeutet." Bock argumentierte, er sei zunächst intern gebraucht worden. Beim RNZ-Forum Ende April präzisierte der Wahl-Heidelberger, er habe bei den Mitarbeitern, Feuerwehrleuten und Familien sein wollen und im Krisenstab gewirkt. Und: "Ich hatte die Trauer im Unternehmen, musste aber auch schauen, dass der Laden läuft."

Inzwischen ist im Nordhafen, wo umfangreiche Reparaturen anstanden, nach Angaben einer BASF-Sprecherin der Normalbetrieb "fast vollständig wiederhergestellt". Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben auch Lehren aus dem Unglück gezogen. Eine verbesserte Kennzeichnungsmethode soll helfen, das Risiko von Verwechslungen bei Arbeiten an Rohrleitungen weiter zu senken.

Bei Schneidearbeiten sollen nur noch funkenarme Werkzeuge verwendet werden. Und das Explosionsrisiko bei überirdischen Leitungen soll unter anderem mit einer feuerbeständigen Beschichtung verringert werden. Eigene in Auftrag gegebene Gutachten zur Sicherheitstechnik hätten keine Defizite ergeben, sagte die Sprecherin.

Nach Angaben der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie prüft die BASF bei der Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen inzwischen noch genauer, ob die Anforderungen erfüllt werden. Man begrüße das, sagte der Vize-Leiter des IG BCE-Bezirks Ludwigshafen, Steffen Seuthe.

Verstärkte Anstrengungen scheinen auch nötig, um Vertrauen zurückzugewinnen. Nach den Pannen sei die Bevölkerung "schon etwas misstrauischer geworden", sagt Scheuermann. Es gebe auch die Angst, dass wieder etwas passieren könne. Zwar wüssten die Menschen eigentlich um das Gefahrenpotenzial, immerhin seien sie damit aufgewachsen. Aber es gehe darum, dass seitens der BASF alles Mögliche getan werden müsse, um solche Vorfälle zu vermeiden.

Die Werkfeuerwehr würde immer noch mit den Folgen des Unglücks konfrontiert, sagte ihr ehemaliger Leiter Rolf Haselhorst Mitte Februar der RNZ. "Das ist keine Sache, die man mit einer Kurzzeitmaßnahme in den Griff bekommt." Noch sind die Wunden nicht verheilt.

