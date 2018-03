Stuttgart. (dpa-lsw) Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten ist nach dem saisontypischen Anstieg zum Jahresbeginn wieder gesunken. Exakt 207.776 Menschen waren im Februar ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das waren gut 4350 weniger als im Januar, die Quote erreichte mit 3,4 Prozent aber noch nicht wieder das Niveau vom Jahresende. 3,5 Prozent waren es im Januar, 3,2 Prozent im November und Dezember. Der Arbeitsmarkt im Land zeige sich in einer robusten Verfassung, die Nachfrage nach Fachkräften bleibe auf hohem Niveau, betonte die Arbeitsagentur.

Nach Darstellung der Experten ist ein Anstieg zum Jahresbeginn ohnehin nichts Ungewöhnliches: Wenn es draußen kalt ist, ruht in einigen Branchen - zum Beispiel auf dem Bau - normalerweise die Arbeit und es werden weniger Menschen beschäftigt. Außerdem laufen Ende Dezember verstärkt Arbeitsverträge aus. Einzig die Jugendarbeitslosigkeit hat die schnelle Trendwende im Februar noch nicht mitgemacht. Den Angaben zufolge lag die Arbeitslosenquote unter jungen Leuten bis 25 Jahre bei 2,6 Prozent und damit noch etwas höher als im Januar.

Im Vergleich zum Vorjahr sind alle Zahlen weiterhin deutlich niedriger. Im Februar 2017 hatte der Südwesten eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent. Damals waren gut 230 000 Menschen ohne Arbeit.

Was für Jobsuchende gut ist, bleibt für die Unternehmen den Angaben zufolge ein Problem. «Die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet sich immer schwieriger», betonte Martina Musati aus der Geschäftsführung der Regionaldirektion. Die Möglichkeiten, Fachkräfte auszubilden, müssten deshalb flexibler gestaltet und auch Alternativen bedacht werden.

«Was hindert uns, die berufliche Ausbildung von Menschen über 25 Jahren zu forcieren und mehr Ausbildungen in Teilzeit anzubieten?», fragte Musati und verwies darauf, dass knapp 50 Prozent der Arbeitslosen in Baden-Württemberg keine adäquate berufliche Qualifikation vorweisen könnten. Sie könnten zu den dringend gebrauchten Fachkräften werden.