Von Daniel Bernock

Mannheim. Bilfinger kann die Börsen auch noch positiv überraschen. In den vergangenen Jahren sorgten die Veröffentlichungen der Bilanzen in Mannheim regelmäßig für fallende Kurse. Am Dienstag ging es nach Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal hingegen steil nach oben: In der Spitze lag die Aktie über acht Prozent im Plus.

Der Grund für die gute Stimme: Operativ zeigt die Kurve bei Bilfinger wieder nach oben. Oder wie der passionierte Segler und Vorstands-Chef von Bilfinger, Tom Blades, es gestern ausdrückte: "Das große Schiff reagiert das erste Mal auf das Ruder". Auch wenn das Umfeld nach wie vor schwierig sei, komme das Management bei der Stabilisierung des Konzerns voran. Der Umsatz legte organisch, bereinigt um Unternehmensverkäufe, das erste Mal seit 13 Quartalen zu.

Für das Gesamtjahr bestätigte Blades am Dienstag die Jahresprognose, beim Umsatz dürfte das Unternehmen sogar etwas besser abschneiden als Anfang des Jahres noch gedacht. Blades warnte jedoch zugleich: Um die gesetzten Ziele zu erreichen, müsse im vierten Quartal alles perfekt laufen. Er sei "vorsichtig optimistisch", so der Brite.

Gute Geschäfte macht Bilfinger derzeit mit der in Deutschland gerne totgeglaubten Nuklearindustrie. Der Rückbau eines Kernkraftwerks ist ein komplizierter, aufwendiger und teurer Prozess. Im Kernkraftwerk Obrigheim hat Bilfinger über Jahre den Druckhalter aus dem Kühlsystem des Reaktors demontiert. Für das britische Atomkraftwerk Hinkley Point hat Bilfinger eine "Reststoff-Behandlungsanlage" geliefert, die den atomaren Müll um bis zu 30 Prozent verkleinert - und damit die Kosten für die teure Einlagerung reduziert. In Frankreich modernisiert Bifinger 58 Reaktorblöcke von Atommeilern. Und auch an der Forschung mit Kernenergie lässt sich Geld verdienen: Laut Bilfinger liefert das Unternehmen "hochkomplexe Magnete", die gut drei Meter groß und zwei Tonnen schwer sind, für einen Teilchenbeschleuniger in Darmstadt. Der Auftrag über 111 Spezialmagnete hat laut Blades ein Volumen von 20 Millionen Euro.

Noch verhalten sind die Geschäfte, die Bilfinger mit der Öl- und Gasindustrie macht. Zwar hat der Ölpreis in den vergangenen Wochen wieder etwas zugelegt, die Kunden in dieser Branche würden sich jedoch gegen die volatilen Preise meist mit Termingeschäften absichern, so Blades. Daher sei erst im nächsten Geschäftsjahr mit einer Belebung des Geschäfts zu rechnen. Die Projekte der Kunden, bei denen sie Bilfinger-Dienstleistungen buchen, seien nur "verschoben". Irgendwann müssten die Aufträge vergeben werden, so Blades. Voraussetzung sei jedoch, dass der Ölpreis sich weiter erholt und nicht wieder einkracht.

Von dem Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 profitiert Bilfinger bereits 2017. Die Mannheimer liefern die komplette Leit- und Überwachungstechnik sowie die Sicherungssysteme für das Milliardenprojekt. Das Auftragsvolumen liegt nach Unternehmensangaben bei 15 Millionen Euro. Wie Blades gestern betonte, seien auch Anschlussaufträge möglich.

Bei dem Verkauf von verlustreichen Unternehmenseinheiten kommt Bilfinger ebenfalls voran. Von den 13 Anfang des Jahres zum Verkauf identifizierten Gesellschaften seien acht veräußert.

Auch wenn das Geschäft operativ bei Bilfinger langsam wieder anläuft, macht der Konzern unterm Strich wegen der hohen Kosten für den Konzernumbau einen Verlust von 21 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Gewinn wegen des Verkaufs der ertragsreichen Immobiliensparte noch bei 457 Millionen Euro.

Die Verkäufe von Unternehmensteilen zeichneten sich auch in der Bilanz ab: Der Auftragsbestand ging im dritten Quartal um drei Prozent zurück, der Umsatz um zwei Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter sank um 1928 auf 36.506. In der Mannheimer Zentrale hat sich die Zahl der Beschäftigten nach einem freiwilligen Vorruhestandsprogramm von 280 auf aktuell rund 220 Mitarbeiter reduziert.