Heidelberg. (dbe) Das Drogeriemarkt-Geschäft in der Region floriert. Wie die Gebietsverantwortliche von dm, Petra Schindler-Schwind, im Gespräch mit der RNZ bekanntgab, stieg im vergangenen Geschäftsjahr der Umsatz der 38 Filialen der Region um zwölf Prozent auf 147 Millionen Euro. Insgesamt habe es in dem Zeitraum von 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 fast zwölf Millionen Kunden gegeben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind drei Drogeriemärkte in der Region neu hinzugekommen, zwei in Mannheim und einer in Hemsbach. Somit hat sich auch die Anzahl der Mitarbeiter im Rhein-Neckar-Kreis um 117 auf 727 erhöht. Zudem gab es zum 30. September 69 Lehrlinge in den Drogeriemärkten.

Auch im laufenden Geschäftsjahr expandiert die Kette des in Heidelberg aufgewachsenen Götz Werner weiter: Gestern eröffnete die Gebietsverantwortliche Schindler-Schwind eine neue Filiale in Sandhausen. Am 14. November soll zudem in Rohrbach ein neuer Markt eröffnet werden.

Neue dm-Filialen sind meist deutlich größer als die bereits bestehenden. Das stets gewachsene Sortiment - mittlerweile bietet die Kette 12 500 verschiedene Artikel an - braucht Platz. Aus diesem Grund ziehen viele neue Drogeriefilialen auch eher in großen Neubauten als in bereits bestehende Flächen, wie zum Beispiel alte Schlecker-Läden, von denen viele heute noch leerstehen.

Laut dm besonders beliebt bei Drogeriemarkt-Kunden: Naturkosmetik und medizinische Pflegeprodukte. Darauf hat auch die Drogeriekette mit Hauptsitz in Karlsruhe reagiert und seit September die 24. Eigenmarke im Gesundheitsbereich eingeführt. Unter dem Namen "Visiomax" verkauft dm zum Beispiel Lesebrillen und Kontaktlinsen. Auch die Foto-Stationen, an denen Kunden ihre digitalen Fotos direkt ausdrucken können, seien sehr beliebt. Mittlerweile hätten fast alle Filialen diese Ausstattung.

Den neu eröffneten riesigen Müller-Drogeriemarkt direkt am Bismarckplatz fürchtet Schindler-Schwind nicht. Die beiden dm-Filialen rund um den Verkehrsknotenpunkt, einer in der Rohrbacher Straße (Eröffnung 1981) und einer im Darmstädter Hof Centrum (Eröffnung 1990), seien etablierte und gut besuchte Läden.

Bundesweit stieg der Umsatz der fast 1500 Filialen um 11,9 Prozent auf einen Rekordwert von 7,69 Milliarden Euro. Zum Gewinn äußeren sich die Karlsruher traditionell nicht. dm ist seit der Schlecker-Pleite deutscher Branchenprimus im Drogeriegeschäft, führt seinen Erfolg aber nur zu einem geringen Teil auf das Ende des Ex-Konkurrenten zurück.