Von den großen Solarparks, die Wirsol realisiert hat, hat Wircon nur die 40-Prozent-Beteiligung an der größten Dach-Anlage Europas bei der Spedition Pfenning in Heddesheim übernommen. Sie bringt auf 110.000 Quadratmetern eine Leistung von 8 Megawatt. Foto: Firmenbild

Von Thomas Veigel

Waghäusel. Mit Peter Vest hat SAP-Mitgründer Dietmar Hopp einen erfahrenen Marketing-Profi in die Geschäftsführung des Wirsol-Nachfolgers Wircon geholt. Hopp wollte im Bereich der Erneuerbaren Energien investieren, und da hat er Vest - die beiden kannten sich bereits - nicht nur gefragt, ob er das für eine gute Idee hält, sondern ihn nach dessen "Ja" auch gleich engagiert. Und Vest hat eingeschlagen, auch weil es ihn reizte, wieder mehr unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, wie er gestern im Gespräch mit der RNZ sagte. Hintergrund Hintergrund: Peter Vest Peter Vest (51) begann sein Berufsleben als Assistent am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mainz, dort wurde er 1994 auch promoviert.

1996 gründete er mit vier Partnern eine Agentur für Marketing, Kommunikation und Sponsoring und war bis 2003 geschäftsführender Gesellschafter. Im Juli wechselte er als Bereichsvorstand Marketing zum [+] Lesen Sie mehr Hintergrund: Peter Vest Peter Vest (51) begann sein Berufsleben als Assistent am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mainz, dort wurde er 1994 auch promoviert.

1996 gründete er mit vier Partnern eine Agentur für Marketing, Kommunikation und Sponsoring und war bis 2003 geschäftsführender Gesellschafter. Im Juli wechselte er als Bereichsvorstand Marketing zum Energieversorger EnBW, gleichzeitig war er Geschäftsführer von Yello Strom. 2009 verließ er EnBW und wurde Anfang 2010 Vorstandsmitglied der Kofler Energies AG, verließ das Unternehmen aber Anfang 2011 nach dem Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft. Danach entwickelte er ein eigenes Beteiligungsportfolio in Sachen Energie und unterstützte innovative Unternehmen.

Im Dezember 2012 wurde er Vorstand für Marketing und Geschäftsentwicklung der Windreich AG, die im September 2013 Insolvenz anmeldete.

[-] Weniger anzeigen

Nun führt er zusammen mit dem Wirsol-Gründer Markus Wirth die Wircon GmbH, die in Waghäusel mit der Arbeit begonnen und sich gleich konkrete Ziele gesteckt hat: 35 bis 40 Millionen Umsatz sollen in diesem Jahr mit zur Zeit 80 Mitarbeitern erzielt werden - und schwarze Zahlen sollen auch geschrieben werden.

In den vergangenen Jahren machte die Branche der Erneuerbaren eher mit Negativschlagzeilen über Pleiten und andere geplatzte Träume auf sich aufmerksam: Solarworld, Conergy, Q-Cells, Windreich, Prokon. Vest ist aber überzeugt, dass nun der Markt beginne, solide zu werden.

Und wie soll Wircon erfolgreich werden? Was will Vest anders machen als Wirsol? "Wir werden uns auf das konzentrieren, was wir können." Das sei vor allem die Fokussierung auf den deutschen Markt "mit einem klaren Blick für das, was geht", sagte der ehemalige Marketingchef des Energieversorgers EnBW.

Zunächst einmal gilt das für das Privatkundengeschäft. Mittelfristig soll Wircon etwa 2000 Dachanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser pro Jahr verkaufen. Auch für Kommunen und Gewerbegebiete will Wircon Lösungen anbieten. Dabei wolle man den Kunden auch Gesamtpakte verkaufen - mit Speicherungslösungen, mit Reinigung, Wartung und Versicherung der Solardächer. Bei den neuen Anlagen werde nicht mehr die - deutlich gesunkene - Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Vordergrund stehen, sondern der Eigenverbrauch und die Direktvermarktung, also der Verkauf an Nachbarn oder an die Strombörse. Das lohne sich, den der Strom aus einer Photovoltaik-Anlage koste einschließlich Netzleistung 12 Cent pro Kilowattstunde, beim Energieversorger koste sie etwa 18 Cent. Auch der Verkauf an die Strombörse kann sich lohnen - man bekommt den Börsenpreis sowie die Differenz zur Einspeisevergütung plus eine Prämie.

Großprojekte - Wind- und Solaranlagen - will Wircon ebenfalls bauen, wenn ein Netz realisiert werden kann und Abnehmer für den Strom da sind. Also auch da: Der Blick auf das, was geht. Man wolle sich aber nicht mehr verzetteln. Der Fokus sei auf langfristige Entwicklungsorientierung gerichtet, der schnelle Erfolg soll nicht gesucht werden. Mit dem Investor Hopp im Hintergrund habe man auch nicht den Druck, ein realisiertes Projekt schnell verkaufen zu müssen.

Und wichtig ist für Vest auch die Partnerschaftsfähigkeit mit Energieversorgern und die Bürgerbeteiligung - beispielsweise könnten Windkraft-Projekte wie das geplante in Straubenhardt im Nordschwarzwald mit einer Energiegenossenschaft realisiert werden.

Im Saarland könnten sich Kooperation mit der RAG Montan Immobilien ergeben, die dort große ehemalige Bergwerksflächen besitzt, auf denen Solar- und Windparks gebaut und betrieben werden könnten.