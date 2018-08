Wiesloch. (tv) Alle vier Jahre treffen sich die Drucker aus aller Welt in Düsseldorf bei der wichtigsten Branchenmesse "drupa". 2016 ist es wieder so weit. Zum ersten Mal findet die drupa auch in Wiesloch-Walldorf statt. In Düsseldorf will die Heidelberger Druckmaschinen AG die Neuheiten zeigen - unter anderem eine industrielle Digitaldruckmaschine -, im Werk in Wiesloch-Walldorf wird in den beiden Print Media Centern das komplette Portfolio des Unternehmens gezeigt.

Mit dem Schlagwort von der vernetzten "Industrie 4.0" müssen sich auch die Druckereien auseinander setzen. Der zunehmenden Komplexität mit immer mehr individualisierten Druckerzeugnissen will Heidelberg mit dem Motto "Simply Smart" (einfach und intelligent) begegnen. Gestern gab das Unternehmen eine erste Vorschau auf die Messe, die vom 31. Mai bis zum 10. Juni stattfinden wird.

"Heidelberg zeigt auf der drupa unter dem Schlagwort ,Simply Smart‘ die digitalisierte und industriell aufgestellte Druckerei als Voraussetzung für künftig erfolgreiche Geschäftsmodelle", gibt Service-Vorstand Harald Weimer die Richtung für die Zukunft vor. "Simply Smart" bezieht sich dabei unter anderem auf Produkte aus dem Hause Heidelberg, die dem Drucker die Integration und Automatisierung der Abläufe in der Druckerei ermöglichen. Der Produktionsablauf kann automatisiert werden - Druckmaschinen richten sich selbst ein, weil sie Zugriff auf Daten von früheren Druckaufträgen haben. Das System merkt auch, wenn der Farbvorrat zu Ende geht und bestellt automatisch neue Farbe.

Im Störungsfall kann sich eine Druckmaschine automatisch beim Service von Heidelberg melden, der Techniker kann sich aus der Ferne in die Maschine einloggen und möglicherweise sogar eine Reparatur durchführen.

Auch die Partner von Heidelberg spielen eine wichtige Rolle auf der drupa in Düsseldorf. So sind in Halle 1 auch die Digitalpartner Ricoh und Fujifilm sowie Masterworks und Polar in der Weiterverarbeitung dabei.